Официально: Хуан Карлос Ферреро будет тренировать Бена Шелтона

Один из самых авторитетных наставников в мужском мировом теннисе Хуан Карлос Ферреро в ближайшее время начнет сотрудничество с четвертой ракеткой мира Беном Шелтоном из США, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию уже официально подтвердил 46-летний испанский специалист, который присоединится к команде американского теннисиста примерно через полтора месяца.

Ферреро будет работать совместно с отцом 24-летнего теннисиста – Брайаном Шелтоном, который ныне является его тренером.

Хуан Карлос прославился как тренер после работы со своим соотечественником Карлосом Алькарасом, в период с 2018 по 2025 год.

Под его руководством "Карлито" выиграл шесть турниров "Большого шлема" и стал первой ракеткой мира.

Что касаемо Шелтона, то он сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Недавно Бен дошел до финала US Open, где проиграл Александру Звереву.

В свою очередь немецкий теннисист сегодня официально признан первой ракеткой планеты.