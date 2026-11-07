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Спорт

Рыбакина поборется за огромные призовые: сколько разыграют на турнире WTA-2026

Теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 06:44 Фото: instagram/lenarybakina
Общий призовой фонд Итогового турнира WTA – 2026 в Индиан-Уэллсе (США) составит 8 млн долларов (3 млрд 585 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, чемпионка, не проигравшая ни одного из пяти поединков, получит 3 млн 370 тыс. долларов (1 млрд 510 млн тенге).

Денежный бонус за участие в турнире составляет 220 тыс. долларов (98 млн 600 тыс. тенге). За победу в матче группового этапа теннисистки получат 230 тыс. долларов (103 млн тенге), в полуфинале – 820 тыс. долларов (367 млн тенге). Победа в финальном матче Итогового турнира оценивается в 1 млн 640 тыс. долларов (735 млн тенге).

Итоговый турнир WTA с участием восьми сильнейших одиночных игроков сезона пройдет с 8 по 15 ноября 2026 года в Индиан-Уэллсе (США).

Первая ракетка мир казахстанка Елена Рыбакина выступает на соревнованиях в статусе действующей чемпионки и защищает титул.

В этом году в турнире примут участие Елена Рыбакина, Арина Соболенко, Мирра Андреева, Джессика Пегула, Элина Свитолина, Линда Носкова, Каролина Мухова и Кори Гауфф. Расписание первых игр Итогового турнира с участием Рыбакиной было опубликовано после жеребьевки.

Во время подготовки к Итоговому турниру WTA Рыбакина попала в центр скандала после резкого обращения к тренеру.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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