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Спорт

Кубарси выиграл премию лучшего молодого игрока Европы – Golden Boy

Футбол Лучший Молодой Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:15 Фото: Instagram/FCBarcelona
19-летний талантливый защитник каталонской "Барселоны" Пау Кубарси признан лучшим молодым футболистом Европы – Golden Boy 2026, сообщает Zakon.kz.

Олимпийский чемпион 2024 года и победитель ЧМ-2026 Кубарси выиграл данную награду, которая вручается итальянской газетой Tuttosport.

В прошлом году обладателем этого приза был вингер французского ПСЖ – Дезире Дуэ.

За прошлый сезон в Ла Лиге Кубарси выходил на поле 31 раз, где забил один гол. В составе "блауграны" Пау выиграл Суперкубок и чемпионат Испании, плюс нынешним летом надел "золото" мундиаля со сборной Испании.

В ночь на 9 ноября Кубарси со своими напарниками принял участие в центральном поединке 12-го тура Примеры, где его команда на выезде переиграла мадридский "Атлетико".

Дублем в этом матче отметился Фермин Лопес, который спас "сине-гранатовых" от гостевой неудачи.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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