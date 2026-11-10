Кубарси выиграл премию лучшего молодого игрока Европы – Golden Boy

19-летний талантливый защитник каталонской "Барселоны" Пау Кубарси признан лучшим молодым футболистом Европы – Golden Boy 2026, сообщает Zakon.kz.

Олимпийский чемпион 2024 года и победитель ЧМ-2026 Кубарси выиграл данную награду, которая вручается итальянской газетой Tuttosport.

В прошлом году обладателем этого приза был вингер французского ПСЖ – Дезире Дуэ.

За прошлый сезон в Ла Лиге Кубарси выходил на поле 31 раз, где забил один гол. В составе "блауграны" Пау выиграл Суперкубок и чемпионат Испании, плюс нынешним летом надел "золото" мундиаля со сборной Испании.

В ночь на 9 ноября Кубарси со своими напарниками принял участие в центральном поединке 12-го тура Примеры, где его команда на выезде переиграла мадридский "Атлетико".

Дублем в этом матче отметился Фермин Лопес, который спас "сине-гранатовых" от гостевой неудачи.