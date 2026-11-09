Дубль Фермина спас "Барселону" от неудачи в матче с "Атлетико"

В ночь на 9 ноября в чемпионате Испании по футболу завершились матчи 12-го тура, где центральное сражение прошло в Мадриде между "Атлетико" и "Барселоной", сообщает Zakon.kz.

"Матрасники" на правах хозяев поля быстро открыли счет, Джулиано Симеоне отличился уже на седьмой минуте.

Однако спасителем у гостей стал Фермин Лопес, который отправил два мяча в сетку ворот "Атлетико" и добыл волевую победу для своей команды – 1:2.

"Первый тайм вышел неидеальным, но после перерыва мы значительно улучшили игру и взяли очередные три очка. Мы обладаем классом и качеством для того, чтобы побеждать в таких матчах. Я верю в эту команду, но побеждать в таких играх непросто. Сезон еще длинный, и каждый день наше внимание сосредоточено на достижении успеха, завоевании трофеев. Часть наших обязанностей – это контроль за перерывами и обеспечение того, чтобы никто не получил травму. Рассчитываем, что каждый знает, как распределять свои физические нагрузки". Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

Таким образом, "Барса" выиграла 11 из 12 матчей текущего сезона в Ла Лиге, они уступили только "Реалу". Несмотря на то поражение, "блауграна" продолжает лидировать в таблице испанского первенства, набрав 33 очка.

А вот неудача команды Диего Симеоне отразилась на их турнирном положении. "Индейцев" (28) со второго места сдвинули представители королевского клуба (30).

"Сливочные" в рамках 12-го тура Ла Лиги в гостях разгромили "Валенсию" – 0:3.

Подопечные Жозе Моуринью довели победную серию до восьми матчей подряд во всех турнирах: 2 ноября они разгромили на выезде "Расинг", а спустя несколько дней вырвали яркую победу в матче Лиги чемпионов УЕФА.