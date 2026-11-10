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Павлодарский футбольный клуб "Иртыш" официально перешел на коммерческую модель управления

ФК &quot;Иртыш&quot;, фтубол, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 12:17 Фото: Валерий Бугаев
Завершена процедура коммерциализации, подписан меморандум о сотрудничестве с новыми частными инвесторами.

В состав инвесторов вошли три организации: АО "Павлодарский речной порт" с долей 50%, ТОО "RR-CAPITAL" – 25% и ТОО "Объединенная плодоовощная компания" – 25%.

При этом государство продолжит оказывать поддержку развитию детского и женского футбола, сохраняя участие в финансировании этих направлений.

Это важный шаг реализации поручения президента Касым-Жомарта Токаева по коммерциализации отечественных профессиональных футбольных клубов. Главная цель реформы: привлечь частные инвестиции, повысить эффективность управления и обеспечить финансовую устойчивость клубов.

подписание документов, ФК "Иртыш", фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 12:17

Фото: Валерий Бугаев

Для "Иртыша" это новый этап развития после нескольких непростых лет. В 2020 году клуб прекратил выступления из-за финансовых проблем, а в сентябре 2022 года он был признан банкротом. Работа по его возрождению началась в 2023 году.

В 2024 году "Иртыш" вернулся в профессиональный футбол, стартовав во Второй лиге. Команда уверенно выиграла свою конференцию, одержав 18 побед в 22 матчах, набрав 56 очков и забив 70 мячей. В следующем сезоне павлодарцы заняли второе место в Первой лиге и завоевали путевку в Премьер-лигу. Всего за два года клуб прошел путь от возрождения до возвращения в элитный дивизион казахстанского футбола.

Возвращение в КПЛ стало особенным событием в год 60-летия клуба. За свою историю "Иртыш" пять раз становился чемпионом Казахстана: в 1993, 1997, 1999, 2002 и 2003 годах, а также завоевывал Кубок страны.

Глава региона Асаин Байханов отметил, что переход на коммерческую модель должен стать основой для дальнейшего устойчивого развития клуба.

"Иртыш" всегда был и остается гордостью нашего региона, клубом с богатой историей и преданными болельщиками. Мы прошли сложный путь: от банкротства до возрождения команды и возвращения в Премьер-лигу. Теперь важно не просто сохранить достигнутый результат, но и создать прочную основу для будущего клуба. Асаин Байханов

Профессиональный футбол требует эффективного управления, системной работы с партнерами, собственных источников дохода и долгосрочных инвестиций. Коммерциализация открывает новые возможности, но одновременно повышает ответственность за результат перед регионом, болельщиками и будущими поколениями футболистов, – подчеркнул Асаин Байханов.

Перед передачей клуба была проведена оценка его имущества и завершены необходимые процедуры. АО "Павлодарский речной порт" уже направило 250 млн тенге в качестве спонсорской помощи на поддержку клуба в 2026 году и до конца года планирует вложить еще 250 млн тенге. В дальнейшем все три инвестора берут на себя долгосрочные обязательства по финансированию "Иртыша", развитию инфраструктуры, основной и молодежных команд. Ежегодный объем инвестиций составит не менее 1,5 млрд тенге.

болельщики, ФК "Иртыш", фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 12:17

Фото: Валерий Бугаев

Одним из приоритетов новой стратегии станет развитие детско-юношеского футбола. Планируется усилить селекционную работу и создать условия, при которых талантливые воспитанники смогут пройти путь от детской команды до основного состава. Отдельное внимание будет уделено развитию женского футбола. При этом развитие этих направлений продолжит получать государственную поддержку.

Переход "Иртыша" на коммерческую модель – это возможность выстроить долгосрочную систему развития клуба. В мировой практике устойчивость профессиональных команд обеспечивается за счет спонсорства, коммерческих доходов, маркетинга, медиаправ и развития собственной инфраструктуры.

Для павлодарского клуба новый этап означает возможность укрепить свои позиции в Премьер-лиге, инвестировать в подготовку собственных воспитанников и укрепления позиции клуба в КПЛ.

Также в 2028 году в регионе запланировано строительство современного футбольного стадиона на 25 тыс. мест, а со следующего года – открытие в рамках государственно-частного партнерства футбольной Академии, где смогут обучаться 200 юных спортсменов.

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Айсулу Омарова
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