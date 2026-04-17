Новый владелец ФК "Атырау": в этом сезоне тренеры команды пройдут обучение в Сербии

17 апреля 2026 года была завершена процедура коммерциализации футбольного клуба "Атырау" и подписан меморандум с инвестициями не менее 1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По итогам открытого конкурса победителем был объявлен известный в регионе предприниматель Болат Конарбай, чьи компании специализируются на добыче нефти, железнодорожных перевозках и логистике. Документ реализуется в рамках поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по приватизации и коммерциализации отечественных футбольных клубов.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В ходе встречи с новым инвестором аким Атырауской области Серик Шапкенов отметил, что возлагает большие надежды на новых владельцев клуба.

"Сегодня мы подводим важный итог в развитии регионального спорта. В рамках исполнения прямого поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по привлечению частных инвестиций в профессиональный спорт футбольный клуб "Атырау" официально перешел на коммерческую основу. Это решение – шаг к новой модели управления. ФК "Атырау" всегда был и остается гордостью нашего региона. Мы уверены, что приход частного капитала придаст развитию клуба новый импульс, сделает его еще более конкурентоспособным, сохранив при этом любовь и доверие наших преданных болельщиков". Серик Шапкенов

В свою очередь Болат Конарбай подчеркнул, что для него футбольный клуб "Атырау" – это не просто бизнес-проект, а высокая ответственность перед регионом.

"Следуя курсу главы государства по реформированию спорта, наша цель – построить эффективный и прозрачный футбол. Мы приходим в клуб с долгосрочной стратегией. В ней три главных приоритета: строительство новой инфраструктуры, подготовка собственных воспитанников и диалог с болельщиками. Я благодарю руководство области за доверие. Мы гарантируем бережное отношение к традициям "нефтяников" и приложим все усилия, чтобы "Атырау" уже в ближайшей перспективе боролся за высокие места в чемпионате и Кубке РК". Болат Конарбай

Одним из ключевых направлений нового владельца станет развитие детского и юношеского футбола. В течение трех лет планируется увеличить число воспитанников футбольного центра клуба до 1000 человек – от начальных до учебно-тренировочных групп. Помимо этого, планируется открытие филиалов футбольного центра в районах области, что сделает футбол доступным для детей по всему региону.

Особое внимание уделяется выявлению и поддержке талантов. Новый владелец на системной основе будет вести селекционную работу по отбору способных детей и подростков, а также привлекать воспитанников местного и казахстанского футбола в основные составы команд.

Коммерциализация также закрепляет обязательство по развитию женского футбола: новый владелец обязан содержать профессиональную женскую команду и обеспечить ее участие в чемпионате Республики Казахстан.

Для реализации всех этих задач за счет частных инвестиций будет построена футбольная академия с современной тренировочной инфраструктурой и общежитием для спортсменов.