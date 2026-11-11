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Спорт

Линда Носкова стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA

Теннис Полуфинал WTA Итоговый, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 11:46 Фото: Instagram/wta
11 ноября прошли два матча на Итоговом теннисном турнире WTA Finals-2026, который в эти дни проходит на кортах американского Индиан-Уэллса, сообщает Zakon.kz.

В одном из этих поединков чешская теннисистка Линда Носкова за 1 час и 15 минут переиграла американку Кори Гауфф – 6:3, 6:3.

Эта победа, кстати, вторая для восьмой ракетки мира в подгруппе №1, позволила ей первой из всех участниц завоевать путевку в полуфинал престижных соревнований.

В другой встрече этого квартета хозяйка кортов Джессика Пегула была сильнее Марты Костюк (Украина) – 6:2, 7:5, которая первой потеряла шансы на выход из группы.

Таким образом, Гауфф и Пегула занимают второе и третье места в турнирной таблице и послезавтра разыграют между собой вторую путевку в полуфинал Итогового турнира.

Скорее всего, предстоящей ночью определится победитель в группе №2 текущих состязаний после матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Миррой Андреевой (Россия).

Между тем бразильская звезда "Реала" Эндрик накануне намекнул на уход из команды в январе. И к этой минуте, по информации ряда СМИ, уже появились покупатели в лице "Ромы" и "Спортинга".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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