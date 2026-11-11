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Спорт

Обыграл фаворита после трех поражений: Александр Шевченко удивил на турнире в Швеции

Обыграл фаворита после трех поражений: Александр Шевченко удивил на турнире в Швеции, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 01:51 Фото: Instagram/shevchenkoo_17
Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Стокгольме, одержав сенсационную победу над норвежцем Каспером Руудом, занимающим 18-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

По информации издания sportarena.kz, во втором круге соревнований 107-я ракетка мира уступил сопернику первый сет на тай-брейке, однако затем сумел переломить ход встречи и выиграл два следующих сета. Итоговый счет – 6:7, 6:4, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 20 минут.

Примечательно, что до этого теннисисты встречались трижды, и во всех случаях победу одерживал Рууд. Теперь казахстанцу предстоит сыграть в четвертьфинале с представителем Аргентины Тьяго Тиранте.

Ранее сообщалось, что Линда Носкова стала первой полуфиналисткой Итогового турнира WTA.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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