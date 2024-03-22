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Александр Шевченко обыграл колумбийского соперника на "Мастерсе" в Майами

Александр Шевченко обыграл колумбийского соперника в &quot;Мастерс&quot; в Майами Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Шевченко на турнире серии "Мастерс" в Майами в матче первого круга выиграл у колумбийца Даниэля Элаи Галана, занимающего 84-е место в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

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Игра продолжалась 2 часа 59 минут. И закончилась со счетом 2:1 (6:7, 7:6, 7:5).

Во втором круге соперником Александра Шевченко станет восьмая ракетка мира, поляк Хуберт Хуркач, пропустивший первый раунд.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой со счетом 6:1, 4:6, 6:3 и пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

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Елена Вебер
Казахстан
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