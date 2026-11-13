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Спорт

Деньги, интриги и тайные сделки: Роналду решил раскрыть всю подноготную футбольного бизнеса

Футболист Криштиану Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 06:59 Фото: instagram/cristiano
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду объявил о начале съемок собственного телесериала о футболе "День первый", сообщает Zakon.kz.

41-летний нападающий "Аль-Насра" поделился новостью в Instagram, сообщив, что работает с британским режиссером Мэттью Воном, с которым в 2025 году основал продюсерскую компанию UR Marv Studios.

Вон известен в качестве режиссера фильмов "Kingsman: Секретная служба" и "Люди Икс: Первый класс".

"Потрясающие новости! Только что началось производство моего первого телешоу Day 1s. Продолжение следует!" – написал Роналду

По данным Anadolu Agency, сериал расскажет о трансферах, переговорах, закулисных сделках и бизнесе в профессиональном футболе. В центре сюжета окажется вымышленный футбольный агент Стэнли Далтон. Эта роль досталась британскому актеру Дэмиэну Льюису, известному по ролям в сериалах "Родина" и "Миллиардеры".

В проекте также участвуют бывший нападающий "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри и британский рэпер Дэйв. Сериал основан на оригинальной концепции, разработанной футбольным агентом Дарреном Дейном, который представляет интересы бывшего игрока сборной Франции Анри.

По словам креативного директора продюсерской компании Карлоса Переса, Роналду, который недавно завершил карьеру в сборной, но продолжает играть за клуб из Саудовской Аравии, выступит в качестве исполнительного продюсера и появится в ограниченном количестве эпизодов в роли самого себя.

Дата выхода, платформа для трансляции и количество эпизодов пока не объявлены.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду не собирается продлевать контракт с клубом "Аль-Наср", а сезон 2026/27 может стать последним в его профессиональной карьере.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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