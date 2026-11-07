#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+6°
$
447.14
499.54
5.46
Спорт

Роналду принял решение о своей дальнейшей карьере в "Аль-Насре"

Пятикратный обладатель &quot;Золотого мяча&quot; нападающий Криштиану Роналду , фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 04:31 Фото: Instagram/cristiano
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" нападающий Криштиану Роналду принял решение насчет своего будущего в саудовском "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, он не собирается продлевать контракт с клубом, а сезон 2026/27 может стать последним в его профессиональной карьере.

Роналду уже известил руководство "Аль-Наср" о принятом решении. Действующее соглашение Роналду с саудовской командой рассчитано до июля 2027 года.

Представители клуба пытаются убедить португальца остаться еще на какое-то время, но сейчас более вероятным сценарием считается завершение его карьеры после истечения срока контракта.

В этом сезоне Роналду провел за "Аль-Наср" 12 матчей, в которых забил девять голов. Всего на его счету 985 мячей за профессиональную карьеру. До исторической отметки в 1000 голов Роналду осталось забить еще 15.

Ранее наставник португальской дружины высказался об уходе Роналду из сборной.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Роналду продлит контракт с &quot;Аль-Насром&quot;
06:30, 14 января 2025
Роналду продлит контракт с "Аль-Насром"
Криштиану Роналду решает свою судьбу в &quot;Аль-Насре&quot;
05:24, 02 января 2025
Криштиану Роналду решает свою судьбу в "Аль-Насре"
Роналду, футбол, поле
02:29, 17 сентября 2026
Роналду может покинуть "Аль-Наср" уже в январе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
00:42, 08 ноября 2026
Елена Рыбакина снялась с розыгрыша Итогового турнира WTA - 2026
Фото: ATP
00:11, 08 ноября 2026
Гаэль Монфис стал капитаном сборной Франции на Кубке Дэвиса
Фото: UFC
23:30, 07 ноября 2026
Илия Топурия высказался о возможном мошенничестве Джастина Гейджи в поединке UFC
Фото: ATP
23:07, 07 ноября 2026
Алькарас переиграл Рууда и вышел в финал "Мастерса" в Париже
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: