Роналду принял решение о своей дальнейшей карьере в "Аль-Насре"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" нападающий Криштиану Роналду принял решение насчет своего будущего в саудовском "Аль-Наср", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, он не собирается продлевать контракт с клубом, а сезон 2026/27 может стать последним в его профессиональной карьере.

Роналду уже известил руководство "Аль-Наср" о принятом решении. Действующее соглашение Роналду с саудовской командой рассчитано до июля 2027 года.

Представители клуба пытаются убедить португальца остаться еще на какое-то время, но сейчас более вероятным сценарием считается завершение его карьеры после истечения срока контракта.

В этом сезоне Роналду провел за "Аль-Наср" 12 матчей, в которых забил девять голов. Всего на его счету 985 мячей за профессиональную карьеру. До исторической отметки в 1000 голов Роналду осталось забить еще 15.

Ранее наставник португальской дружины высказался об уходе Роналду из сборной.