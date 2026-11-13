Асаубаева сенсационно выиграла одну партию у 12-го номера FIDE

На проходящем в Будапеште (Венгрия) супертурнире Total Chess World Championship Tour Pilot-2026 в ночь на 13 ноября состоялась первая сенсация, которую сотворила казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева, обыгравшая Арджуна Эригайси (Индия), сообщает Zakon.kz.

Соперник казахстанки был не просто рядовой шахматист, а 12-й номер мирового рейтинга FIDE среди мужчин с коэффициентом 2746. Для сравнения: у Асаубаевой данный показатель равен 2532 и она занимает седьмую позицию среди женщин.

Что касается самого поединка, то Арджун и Бибисара встретились в рамках второго тура группового этапа. И в первой партии, играя черными фигурами, казахстанка добилась прекрасной победы над одним из фаворитов текущих состязаний.

Однако Эригайси вскоре быстро взял реванш победой во второй партии. Благодаря этому результату оба игрока завершили игровой день с тремя набранными баллами, а в итоге у обоих пять очков и они делят третье и четвертое места, соответственно, в турнирной таблице.

В третьем туре группового этапа Total Chess World Championship Tour Pilot-2026 Асаубаева сегодня вечером дважды сыграет с Вайшали Рамешбабу (Индия).

Днем ранее лидер женской сборной Казахстана в рамках стартового тура разошлась миром с американцем Уэсли Со.