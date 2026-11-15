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Спорт

Андреева и Свитолина разыграют главный трофей Итогового турнира года

Теннис Финал Итоговый Турнир, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 09:00 Фото: Instagram/wta
На кортах американского Индиан-Уэллса минувшей ночью прошли полуфиналы итогового турнира года WTA в одиночном разряде, по итогам которых две теннисистки получили путевки на матч за трофей, сообщает Zakon.kz.

В первом полуфинале текущих соревнований Мирра Андреева обыграла хозяйку кортов Джессику Пегулу – 6:3, 6:4.

Этот матч стал для 19-летней россиянки особенным по некоторым пунктам: она стала самым юным игроком в финале Итогового турнира, плюс 16 ноября 2026 года Мирра станет второй ракеткой мира.

А в решающем матче WTA Finals-2026 Андреева встретится с Элиной Свитолиной из Украины, которая в своем поединке 1/2 финала была сильнее чешки Линды Носковой – 6:2, 6:1.

Матч за титул Итогового турнира года пройдет ближайшей ночью.

Тем временем главная звезда сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль на днях получил порцию критики в свой адрес за отсутствие в матче Лиги наций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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