Журналисты подвергли критике Ямаля за отсутствие в игре сборной Испании

Информация об отсутствии лидера сборной Испании Ламина Ямала на предстоящем матче Лиги наций УЕФА против Чехии 12 ноября 2026 года вызвала большой резонанс в окружении фанатов и прессы, сообщает Zakon.kz.

Все знают, что любая футбольная звезда всегда находится под пристальным вниманием мировой общественности. Часто подвергающийся критике со стороны болельщиков Килиан Мбаппе прекрасно об этом знает.

Теперь француз не одинок в этой истории, так как 19-летний Ламин Ямаль переживает похожую ситуацию, но уже в Испании.

Многие испанские фанаты все больше разочаровываются последними действиями главного таланта "Барселоны". Получив небольшую травму колена, вингер получил отдых от тренера Луиса де ла Фуэнте и не сыграет против Чехии.

"Если тебя нет на матче в четверг, значит, тебя нет и на матче в воскресенье. И точка. Травмирован? Не приходи. Мне не нравится такой выборочный состав. Конечно, здорово играть против Англии на "Метрополитано". А вот поездка в Чехию – не очень". Журналист Эду Агирре

С подобными высказываниями согласились также несколько других испанских журналистов.



"Вы посылаете сигнал, что этот игрок, будучи особенным, может делать все, что захочет. И я думаю, это неправильно". Мигель Талавера

Некоторые даже выдвигают версию, что "Барселона" давит на Федерацию с целью дать отдых молодому футболисту.

На эту ситуацию наставник "Ля Роха" смотрит другим взглядом.

"С ним все в порядке, он был готов играть, и если бы возникла чрезвычайная ситуация, мы бы, конечно, выпустили его на поле. Но рисковать не стоит, и мы в первую очередь думаем о его здоровье". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Несмотря на небольшую травму, Ламин Ямаль помог своему коллективу в прошедшие выходные обыграть на выезде мадридский "Атлетико".