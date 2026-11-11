#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
447.52
502.21
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
$
447.52
502.21
5.41
Спорт

Журналисты подвергли критике Ямаля за отсутствие в игре сборной Испании

Футбол Недовольство Прессы, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 18:19 Фото: Instagram/FCBarcelona
Информация об отсутствии лидера сборной Испании Ламина Ямала на предстоящем матче Лиги наций УЕФА против Чехии 12 ноября 2026 года вызвала большой резонанс в окружении фанатов и прессы, сообщает Zakon.kz.

Все знают, что любая футбольная звезда всегда находится под пристальным вниманием мировой общественности. Часто подвергающийся критике со стороны болельщиков Килиан Мбаппе прекрасно об этом знает.

Теперь француз не одинок в этой истории, так как 19-летний Ламин Ямаль переживает похожую ситуацию, но уже в Испании.

Многие испанские фанаты все больше разочаровываются последними действиями главного таланта "Барселоны". Получив небольшую травму колена, вингер получил отдых от тренера Луиса де ла Фуэнте и не сыграет против Чехии.

"Если тебя нет на матче в четверг, значит, тебя нет и на матче в воскресенье. И точка. Травмирован? Не приходи. Мне не нравится такой выборочный состав. Конечно, здорово играть против Англии на "Метрополитано". А вот поездка в Чехию – не очень".Журналист Эду Агирре

С подобными высказываниями согласились также несколько других испанских журналистов.

"Вы посылаете сигнал, что этот игрок, будучи особенным, может делать все, что захочет. И я думаю, это неправильно".Мигель Талавера

Некоторые даже выдвигают версию, что "Барселона" давит на Федерацию с целью дать отдых молодому футболисту.

На эту ситуацию наставник "Ля Роха" смотрит другим взглядом.

"С ним все в порядке, он был готов играть, и если бы возникла чрезвычайная ситуация, мы бы, конечно, выпустили его на поле. Но рисковать не стоит, и мы в первую очередь думаем о его здоровье". Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Несмотря на небольшую травму, Ламин Ямаль помог своему коллективу в прошедшие выходные обыграть на выезде мадридский "Атлетико".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Футбол Срок Возвращения
11:21, 19 мая 2026
Ламин Ямаль не сможет помочь Испании на старте ЧМ-2026 по футболу
Футбол 100 Матчей
16:12, 18 февраля 2025
Ямаль отпраздновал юбилейный матч в составе "Барселоны" и сборной Испании
Футбол Комент тренера
15:04, 20 ноября 2024
Станислав Черчесов видит прогресс в игре сборной Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Тобыл&quot;
18:33, Сегодня
Российские гранды станут спарринг-партнёрами "Тобыла" на сборах в ОАЭ
Фото: WTA
18:24, Сегодня
Кори Гауфф оценила свои шансы на выход в полуфинал Итогового турнира WTA в США
Акнур Турсынгали слушает указания тренера в бою на юношеской Олимпиаде-2026
18:06, Сегодня
Боксёрша Турсынгали вышла в финал юношеской Олимпиады, победив с нокдауном украинку
Шон Стрикленд
17:41, Сегодня
Стрикленд верит в досрочную победу Хокита над Ганом в титульном бою
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: