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Спорт

Пегула обыграла Носкову и стала третьей полуфиналисткой Итогового турнира

Теннис Полуфинал WTA Итоговый, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 10:32 Фото: Instagram/wta
В Индиан-Уэллсе (США) завершились матчи предварительного раунда в подгруппе 1 Итогового турнира WTA, по итогам которых определилась предпоследняя участница будущих игр стадии полуфинала в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

Третьей полуфиналисткой текущих соревнований стала американка Джессика Пегула, переигравшая сегодня ночью лидера этой группы Линду Носкову (Чехия) со счетом 7:6 (7:2), 4:6, 7:5.

В другом матче данного квартета еще одна местная теннисистка Кори Гауфф оказалась сильнее Марты Костюк – 6:4, 7:5.

Но этот успех не позволил представительнице США пройти в плей-офф и она завершила турнир на третьей строчке группового раунда.

Таким образом, на данный час путевку в полуфинал WTA Finals-2026 гарантировали Мирра Андреева, Линда Носкова и Джессика Пегула.

Последнее четвертое место в плей-офф данных состязаний будет разыграно предстоящей ночью в матче группы №2, между Ариной Соболенко (Беларусь) и Элиной Свитолиной (Украина).

Пока представители прекрасного пола ведут свои разборки в США, через несколько дней на кортах итальянского Турина начнутся баталии Итогового турнира года у мужчин.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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