Два сета без шансов для соперниц: Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Чили

Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева одержала победу в четвертьфинале турнира серии WTA 125, который проходит в Колине (Чили). Куламбаева выступает в паре со словенкой Вероникой Эрьявец, сообщает Zakon.kz.

Жибек и Вероника в четвертьфинале обыграли дуэт Ипек Оз (Турция)/и Деспина Папамихаил (Греция) со счетом 6:0, 6:2. Таким образом, они вышли в полуфинал турнира. Ранее Жибек Куламбаева вырвала победу в драматичном финале в Колумбии.

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