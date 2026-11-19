Два сета без шансов для соперниц: Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Чили
Фото: olympic.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева одержала победу в четвертьфинале турнира серии WTA 125, который проходит в Колине (Чили). Куламбаева выступает в паре со словенкой Вероникой Эрьявец, сообщает Zakon.kz.
Жибек и Вероника в четвертьфинале обыграли дуэт Ипек Оз (Турция)/и Деспина Папамихаил (Греция) со счетом 6:0, 6:2.
Таким образом, они вышли в полуфинал турнира.
Ранее Жибек Куламбаева вырвала победу в драматичном финале в Колумбии.
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