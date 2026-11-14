Победа на грани поражения: Жибек Куламбаева вырвала победу в драматичном финале в Колумбии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева в дуэте со словенкой Вероникой Эрьявец стала победительницей парного турнира серии WTA 125 в колумбийском городе Сопо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финале казахстанско-словенская пара встретилась с чешкой Лорой Самсон и представительницей Словении Тамарой Зиданшек. Матч получился напряженным и завершился со счетом 5:7, 6:2, 14:12 в пользу Куламбаевой и Эрьявец.

Проиграв первый сет, теннисистки сумели переломить ход встречи. На решающем тай-брейке они отыграли два матчбола и вырвали победу. Поединок продолжался один час и 40 минут.

Для 26-летней Жибек Куламбаевой этот титул стал третьим на турнирах серии WTA 125 и вторым в нынешнем сезоне.

За победу казахстанско-словенский дуэт получит шесть тысяч долларов призовых на двоих и по 125 рейтинговых очков. Общий призовой фонд соревнований составил 115 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Екатерина Дмитриченко стала победительницей парного турнира серии ITF W15 в египетском Шарм-эль-Шейхе. Она выступала в дуэте с представительницей Турции Ирем Курт.