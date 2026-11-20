Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила номинантов ежегодной премии WTA Player Awards по итогам сезона 2026 года. В числе претенденток на звание лучшей теннисистки года оказалась представительница Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

За главную индивидуальную награду вместе с Рыбакиной поборются белоруска Арина Соболенко, россиянка Мирра Андреева, чешка Линда Носкова и украинка Элина Свитолина.

Как отмечается на официальном сайте WTA, Рыбакина провела один из самых успешных сезонов в карьере. В 2026 году она сыграла в шести финалах и завоевала четыре титула, два из которых пришлись на турниры Большого шлема – Australian Open и US Open. В обоих финалах казахстанка обыграла Арину Соболенко, которая на тот момент занимала первое место мирового рейтинга.

Кроме того, Рыбакина стала победительницей турниров в Штутгарте и Нинбо, а также дошла до финалов соревнований категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Торонто.

После победы на US Open теннисистка впервые в карьере возглавила мировой рейтинг. Она же завершила сезон на первой строчке рейтинга WTA. Отдельно ассоциация отметила ее результативность на хардовых кортах: Рыбакина одержала 41 победу и выполнила 438 эйсов – больше, чем любая другая теннисистка в сезоне.

Казахстан представлен и в других номинациях премии. Анна Данилина вместе с сербской теннисисткой Александрой Крунич претендует на звание лучшей пары года. В 2026 году дуэт выиграл турнир категории WTA 1000 в Дохе, а также дошел до финалов Australian Open, Индиан-Уэллса и Roland Garros.

Всего WTA объявила номинантов в пяти категориях: лучшая теннисистка года, лучшая пара года, прогресс года, новичок года и возвращение года.

Победителей определят представители СМИ. Их имена станут известны после 14 декабря 2026 года.

Ранее стало известно, что Елена Рыбакина закончила 2026 год лидером по призовым в WTA-Туре.