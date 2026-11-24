Глава FIFA Джанни Инфантино рассматривал возможность продажи части коммерческих прав на чемпионаты мира по футболу частным инвесторам сроком до 96 лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно некоторым материалам, сделка предусматривала передачу прав на 12-летние лицензионные периоды с возможностью продления до 96 лет.

Для осуществления этих целей и управления коммерческими активами необходимо было создать структуру FIFA Forward Enterprise (FFE), где главный футбольный орган мира бессрочно сохранял бы 51% своих акций. При этом руководство FIFA могло получать бонусы в размере до 5% от стоимости проекта. В служебных записях футбольной организаций отмечалось, что подобная система вознаграждения необходима для мотивации руководителей.

Как известно, FIFA ранее рассчитывала получить 4,2 млрд долларов за счет продажи частным инвесторам около 20% акций новой структуры. Среди покупателей назывался инвестиционный фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который является зятем президента США Дональда Трампа.

Если сделка была бы осуществлена, то Инфантино мог увеличить свой годовой доход с трех до 30 млн евро.

Однако после угроз УЕФА бойкотировать турниры FIFA, включая чемпионат мира, швейцарец отказался от этой идей. По неподтвержденным данным, Джанни также в течение 10 месяцев вел закрытые переговоры с семьей Кушнеров о сделке стоимостью в 20 млрд долларов.

Инфантино стоит во главе FIFA с 2016 года и намерен скоро баллотироваться на новый срок. Выборы президента этой организации пройдут 18 марта 2027 года на конгрессе FIFA в Рабате (Марокко).