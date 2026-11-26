Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина записала видеообращение к болельщикам, сообщает Zakon.kz.

В официальном аккаунте Женской теннисной ассоциации (WTA) в Instagram появилось видео с Еленой Рыбакиной.

"Всем привет! Просто хотела сказать всем большое спасибо за эту поддержку в течение года. Это был замечательный год, и заканчивается он так же сильно. Надеюсь, это только начало, так что спасибо всем и увидимся в следующем году", – сказала первая ракетка.

Публикация за сутки набрала свыше 20 тысяч лайков и тысячи комментариев:

Какая невероятная работа! Вы отдали все, 100%, и заслужили место №1 в мире.



Поздравляем чемпиона с потрясающим сезоном! Действительно лучшая в женском теннисе!

Удивительные результаты в 2026 году – это только начало. Вперед, Лена!

Продолжайте в том же духе в 2027 году!



Поздравляем с эпическим сезоном 2026 года, наполненным потрясающими достижениями, Лена!

Самая красивая и лучшая наша Елена!

Сезон-2026 стал одним из самых успешных в карьере 27-летней Рыбакиной. Казахстанская теннисистка выиграла два турнира Большого шлема – Australian Open и US Open, а также впервые в истории казахстанского тенниса завершила год на первой строчке мирового рейтинга.

Ранее стало известно, что WTA номинировала Елену Рыбакину на звание лучшей теннисистки года. Кроме того, спортсменка попала в подборку популярных зарубежных теннисных авторов The Topspin Academy о самых красивых теннисистках.