Елена Рыбакина охарактеризовала себя тремя словами

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина перечислила личностные качества, которые лучше всего ее характеризуют, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, это был ее ответ журналистам на видео для WTA.

"Спокойная, любящая соревноваться, симпатичная", – ответила Рыбакина.

Недавно Рыбакина потерпела поражение во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине от 118-й ракетки мира Алины Чараевой (Армения) со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Казахстанка возглавила рейтинг WTA 14 сентября после победы на US Open – 2026. В финале Открытого чемпионата США она одолела белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Ранее мы писали о том, что Соболенко обратилась к поклонникам по особому случаю в своей карьере.