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Спорт

Елена Рыбакина охарактеризовала себя тремя словами

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 07:54 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина перечислила личностные качества, которые лучше всего ее характеризуют, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, это был ее ответ журналистам на видео для WTA.

"Спокойная, любящая соревноваться, симпатичная", – ответила Рыбакина.

Недавно Рыбакина потерпела поражение во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине от 118-й ракетки мира Алины Чараевой (Армения) со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Казахстанка возглавила рейтинг WTA 14 сентября после победы на US Open – 2026. В финале Открытого чемпионата США она одолела белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 5:7, 6:2.

Ранее мы писали о том, что Соболенко обратилась к поклонникам по особому случаю в своей карьере.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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