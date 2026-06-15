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Когда Шымкент плавится от жары: как легендарная река Кошкар-Ата спасает горожан

Речка в Шымкенте, жара, зной, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:56 Фото: Zakon.kz/Лика Морозова
На юге страны уже ранней весной наблюдается жара, а летом Шымкент буквально раскаляется. Представьте: даже в тени здесь +46°С уже в 11:00. В 2026 году синоптики вновь заговорили об аномальной жаре, и Zakon.kz решил выяснить, где и как горожане спасаются от пекла.

Самым доступным и популярным местом отдыха в знойные дни у горожан по праву считается река Кошкар-Ата. Водная артерия, протекающая практически через весь город, дарит не только вожделенную прохладу, но и позволяет желающим освежиться абсолютно бесплатно.

Шымкент, зной, лето, жара, Кошкар-Ата, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:56

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Немногие знают, что эта водная артерия – одно из самых уникальных природных мест города. Кошкар-Ата берет начало из подземных родников прямо в центре. Вдоль ее русла сформировалась историко-культурная зона, где гармонично сочетаются природный ландшафт, памятники истории и особая атмосфера спокойствия.

Шымкент, жара, зной, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:56

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

А еще с этим местом связано немало преданий и легенд. Большинство из них переплетается с именем Кошкар-Ата, в честь которого речка и получила свое необычное название. Старцы поговаривают, что Кошкар-Ата был учеником Ходжи Ахмеда Ясави. Он глубоко изучал труды своего наставника, строго следовал его заветам и благодаря своей мудрости, справедливости и глубоким знаниям Корана и хадисов заслужил уважение людей. Со временем его избрали бием – народным судьей. На этом посту он всегда оставался верен принципам справедливости и не поддавался влиянию богатых и знатных людей.

Шымкент, жара, зной, река Кошкар-ата, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:56

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Другая легенда о реке гласит, что в очень жаркий летний день по степи двигался караван. Путники мечтали хотя бы о капле воды, так как их запасы давно закончились. На пути им встретился старец, который подсказал, что под тремя огромными валунами чуть дальше скрывается родник. Путники их сдвинули и не только утолили жажду, но и освободили источник. Имя старца было Кошкар-Ата.

Шымкент, жара, зной, река Кошкар-ата, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:56

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Конечно же, большинство купающихся здесь сегодня мальчишек и девчонок не знают о том, какую важную историческую роль в жизни города несет Кошкар-Ата. Для них водоем – это счастливое и беззаботное детство. Десятиклассница Елизавета Бордюг признается, что Кошкар-Ата – одно из самых любимых мест для долгих пеших прогулок. А еще очень здорово, что есть возможность искупаться в любое время, не оплачивая дорогой билет в аквапарк.

"Наш Шымкент на самом деле уникален и богат интересными местами. Думаю, не каждый город Казахстана может удивить родниковой водой в центре города, в которой плавают рыбы! Кошкар-Ата в летний период почти не бывает пустой. Здесь на берегу устраивают пикники, а малышня плещется в воде. Причем тут неглубоко и довольно безопасно, а главное – можно переждать летний зной", – говорит Елизавета.
Шымкент, жара, зной, река Кошкар-ата, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:56

Фото: Zakon.kz/лика

В ДЧС же напоминают, что на территории города для массового отдыха на воде, туризма и занятий спортом определены 5 официальных мест, из которых в трех разрешено купание.

"К числу разрешенных для купания мест относятся зоны отдыха на водохранилище Тогыс, на водохранилище Бадам и исток реки Кошкар-Ата. В целях предупреждения несчастных случаев в местах, не предназначенных для купания, определены 13 опасных участков, где купание запрещено. Сейчас проводится работа по увеличению количества таких участков с 13 до 31. На данных территориях установлено 267 предупреждающих знаков о запрете купания. Кроме того, Департамент по чрезвычайным ситуациям на постоянной основе проводит рейдовые и профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан на водоемах", – сообщили в пресс-службе ДЧС.
Шымкент, жара, зной, река Кошкар-ата, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 16:56

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Кошкар-Ата популярен не только летом, но и зимой. Это излюбленное место у шымкентских моржей. Да-да, такие в городе тоже есть. В любое время года ранним утром любители закаливания приходят на источник за здоровым образом жизни.

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Лика Морозова
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