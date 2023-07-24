Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Эвакуация туристов и сгоревшие отели: как Греция борется с крупными лесными пожарами

Греция, пожар, Родос Фото: pxfuel
В Греции шестые сутки сражаются со стихией, вызванной аномальной жарой. На острове Родос спасатели вынуждены начать крупномасштабную операцию по эвакуации людей. Zakon.kz следит за ситуацией и расскажет, как сейчас выглядят популярные курорты страны.

Первые искры 

Первые очаги возгорания в лесах Греции начались во вторник 18 июля, в районе города Куварас в Аттике, а также в пригороде города Лутраки на берегу Коринфского залива и возле города Дервенохория, что к северу от Афин.

В районе Кувараса ситуация существенно улучшилась после того, как к тушению приступила авиация.  Обработав возгорания с воздуха, спасатели смогли частично восстановить движение на дорогах, которые пришлось перекрыть ранее.

Возле Лутраки пожар взяли под контроль в ночь на 19 июля, но на следующий день огонь снова начал стремительно разгораться. У греческих пожарных стояла задача - не дать огню проникнуть на территорию города. Это им удалось, однако около 30 домов все же пострадало от неконтролируемого пламени. В эти же дни появились первые жертвы. При эвакуации местных жителей серьезные ожоги получил местный полицейский. В этом районе спасатели вовремя эвакуировали 1200 детей, отдыхающих в детском лагере. Буквально после нескольких часов после переброски несовершеннолетних в безопасное место, зона отдыха сгорела дотла.

В Дервенохории пожарные в первые часы после возгорания, взяли ситуацию под контроль и не допустили пламени охватить большую территорию. На данный момент все три пожара на континентальной Греции взяты под контроль, но о полной их ликвидации говорить пока не приходится.

Усложняет тушение пожаров сильный ветер. За ночь пламя быстро распространилось по лесному массивам.

Власть огня 

Еще хуже ситуация на островах Корфу, Эвбея и Родос. 23 июля вечером служба экстренной связи Греции опубликовала приказ, согласно которому люди, находящиеся на других островах - Санта, Мегула, Порта, Палия, Перития и Синиес, должны немедленно эвакуироваться в безопасные районы.

В ночь на 24 июля с Корфу были эвакуированы 2466 человек. В спасательной операции участвовали частные суда, а также корабли береговой охраны.

На острове Эвбея власти рекомендовали гражданам четырех южных населенных пунктов, перебраться в город Каристос, который находится к западу от пожара.

Самая тяжелая обстановка на сегодняшний день обстоит на острове Родос. Там пожар начался с гор, которые расположены в центральной части острова и сейчас он продвигается к побережью. Спускаясь сверху вниз, огонь уже затронул несколько отелей. С территории эвакуировали около 19 тыс. человек. Среди них были туристы из Великобритании, Нидерландов, Франции и Германии. В правительстве Греции отметили, что это крупнейшая спасательная операция в истории страны.

Сейчас несколько сотен туристов ждут помощи на пляжах. К ним уже отправляются спасатели, которые вывезут оставшихся в безопасное место. Стоит отметить, что местные жители оказывают туристам всяческую поддержку. К примеру в магазинах, продавцы не берут денег за воду и еду. Греческая армия развернула близ места ЧП палаточные лагеря для приема погорельцев. Большая часть эвакуированных сейчас размещены в школах и закрытых стадионах. В населенных пунктах начался сбор матрасов и продуктов питания для тех, кто еще ждет эвакуации.

В борьбе с огнем на острове были задействованы 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, пять пожарных вертолетов и 3 самолета.

Один из отрядов огнеборцев оказался в кольце огня. Группа пожарных пыталась уговорить монахинь покинуть монастырь, который был на пути надвигающегося пламени. Пока шли переговоры, огнеборцы оказались заблокированы в аббатстве вместе со священнослужителями.

К этой минуте известно, что медики оказали первую помощь более чем 60 пострадавшим. В районные больницы доставлены четверо взрослых и двое новорожденных детей.

Все силы брошены на тушение леса   

По данным властей Греции, тушение пожаров по всей стране займет еще как минимум несколько дней. Сбить пламя и взять ситуацию под контроль греческим экстренным службам помогают спасатели из Израиля, Кипра и Словакии.

В Аттику направлены четыре пожарных самолета из Италии и Франции, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей. Польша и Румыния отправила в Греция три пожарные бригады. В составе одной такой - 220 пожарных и 65 единиц техники. Не остаются в стороне и соседняя Турция.  Последние пообещали в ближайшее время отправить в зону пожаров свои авиационные отряды и спецтехнику.

Правда, многие жители страны не уверенны, что этих сил будет достаточно. В некоторых районах создаются команды добровольцев, которые также готовы помочь в тушении крупного лесного пожара. Также в стране работают десятки волонтеров, которые помогают туристам и местным жителям разместится во временных пунктах. 

Взять контроль над пламенем

Волна жары на юге Европы по прогнозам синоптиков продержится до конца июля, а в Греции может и захватить еще несколько недель августа. Жители страны с ужасом ждут окончания лесных пожаров, многие уверены, что подсчитать точную сумму ущерба будет непросто. А вся ситуация серьезно ударит по экономике страны.  

К слову, лесные пожары для Греции далеко не редкость. На территории страны они происходят практически каждый год. Только прошлым летом было зарегистрировано 53 возгорания. Главные очаги находились в национальном парке Дадия в области Эврос, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес, возле пляжа Ватера на Лесбосе, а также в области Гревена на севере Греции.

Читайте также

Посмотри, какое лето: как спасаются от жары в Шымкенте, Алматы и Павлодаре

В полной темноте: жители поселка под Астаной просят подключить им электричество

Экстремальное "чипирование": чем знаменит россиянин, самостоятельно якобы вскрывший себе череп

Николай Ежелев
Греция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Кому сказочно удачный август сулят звезды
Бывшая вторая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова сыграла свадьбу со своим тренером Иржи Ванеком
Двукратная чемпионка Уимблдона вышла замуж за своего тренера
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления