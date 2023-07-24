Эвакуация туристов и сгоревшие отели: как Греция борется с крупными лесными пожарами

В Греции шестые сутки сражаются со стихией, вызванной аномальной жарой. На острове Родос спасатели вынуждены начать крупномасштабную операцию по эвакуации людей. Zakon.kz следит за ситуацией и расскажет, как сейчас выглядят популярные курорты страны.

Первые искры

Первые очаги возгорания в лесах Греции начались во вторник 18 июля, в районе города Куварас в Аттике, а также в пригороде города Лутраки на берегу Коринфского залива и возле города Дервенохория, что к северу от Афин.

В районе Кувараса ситуация существенно улучшилась после того, как к тушению приступила авиация. Обработав возгорания с воздуха, спасатели смогли частично восстановить движение на дорогах, которые пришлось перекрыть ранее.

Возле Лутраки пожар взяли под контроль в ночь на 19 июля, но на следующий день огонь снова начал стремительно разгораться. У греческих пожарных стояла задача - не дать огню проникнуть на территорию города. Это им удалось, однако около 30 домов все же пострадало от неконтролируемого пламени. В эти же дни появились первые жертвы. При эвакуации местных жителей серьезные ожоги получил местный полицейский. В этом районе спасатели вовремя эвакуировали 1200 детей, отдыхающих в детском лагере. Буквально после нескольких часов после переброски несовершеннолетних в безопасное место, зона отдыха сгорела дотла.

В Дервенохории пожарные в первые часы после возгорания, взяли ситуацию под контроль и не допустили пламени охватить большую территорию. На данный момент все три пожара на континентальной Греции взяты под контроль, но о полной их ликвидации говорить пока не приходится.

Усложняет тушение пожаров сильный ветер. За ночь пламя быстро распространилось по лесному массивам.

Власть огня

Еще хуже ситуация на островах Корфу, Эвбея и Родос. 23 июля вечером служба экстренной связи Греции опубликовала приказ, согласно которому люди, находящиеся на других островах - Санта, Мегула, Порта, Палия, Перития и Синиес, должны немедленно эвакуироваться в безопасные районы.

В ночь на 24 июля с Корфу были эвакуированы 2466 человек. В спасательной операции участвовали частные суда, а также корабли береговой охраны.

На острове Эвбея власти рекомендовали гражданам четырех южных населенных пунктов, перебраться в город Каристос, который находится к западу от пожара.

Самая тяжелая обстановка на сегодняшний день обстоит на острове Родос. Там пожар начался с гор, которые расположены в центральной части острова и сейчас он продвигается к побережью. Спускаясь сверху вниз, огонь уже затронул несколько отелей. С территории эвакуировали около 19 тыс. человек. Среди них были туристы из Великобритании, Нидерландов, Франции и Германии. В правительстве Греции отметили, что это крупнейшая спасательная операция в истории страны.

Сейчас несколько сотен туристов ждут помощи на пляжах. К ним уже отправляются спасатели, которые вывезут оставшихся в безопасное место. Стоит отметить, что местные жители оказывают туристам всяческую поддержку. К примеру в магазинах, продавцы не берут денег за воду и еду. Греческая армия развернула близ места ЧП палаточные лагеря для приема погорельцев. Большая часть эвакуированных сейчас размещены в школах и закрытых стадионах. В населенных пунктах начался сбор матрасов и продуктов питания для тех, кто еще ждет эвакуации.

В борьбе с огнем на острове были задействованы 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, пять пожарных вертолетов и 3 самолета.

Один из отрядов огнеборцев оказался в кольце огня. Группа пожарных пыталась уговорить монахинь покинуть монастырь, который был на пути надвигающегося пламени. Пока шли переговоры, огнеборцы оказались заблокированы в аббатстве вместе со священнослужителями.

К этой минуте известно, что медики оказали первую помощь более чем 60 пострадавшим. В районные больницы доставлены четверо взрослых и двое новорожденных детей.

Все силы брошены на тушение леса

По данным властей Греции, тушение пожаров по всей стране займет еще как минимум несколько дней. Сбить пламя и взять ситуацию под контроль греческим экстренным службам помогают спасатели из Израиля, Кипра и Словакии.

В Аттику направлены четыре пожарных самолета из Италии и Франции, часть словацкой спасательной команды перебралась на прибрежные курорты, чтобы помочь в эвакуации людей. Польша и Румыния отправила в Греция три пожарные бригады. В составе одной такой - 220 пожарных и 65 единиц техники. Не остаются в стороне и соседняя Турция. Последние пообещали в ближайшее время отправить в зону пожаров свои авиационные отряды и спецтехнику.

Правда, многие жители страны не уверенны, что этих сил будет достаточно. В некоторых районах создаются команды добровольцев, которые также готовы помочь в тушении крупного лесного пожара. Также в стране работают десятки волонтеров, которые помогают туристам и местным жителям разместится во временных пунктах.

Взять контроль над пламенем

Волна жары на юге Европы по прогнозам синоптиков продержится до конца июля, а в Греции может и захватить еще несколько недель августа. Жители страны с ужасом ждут окончания лесных пожаров, многие уверены, что подсчитать точную сумму ущерба будет непросто. А вся ситуация серьезно ударит по экономике страны.

К слову, лесные пожары для Греции далеко не редкость. На территории страны они происходят практически каждый год. Только прошлым летом было зарегистрировано 53 возгорания. Главные очаги находились в национальном парке Дадия в области Эврос, в местечке Акритохори в области Мессиния на полуострове Пелопоннес, возле пляжа Ватера на Лесбосе, а также в области Гревена на севере Греции.