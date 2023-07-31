Новые инватакси в Алматы: 130 жителей уже активно передвигаются по городу

В Алматы до сентября в пилотном режиме заработали новые инватакси. Ими уже пользуются 130 горожан с инвалидностью. Корреспондент Zakon.kz расскажет, какие перспективы у проекта.

В Алматы накопились достаточно серьезные проблемы со службой инватакси. Жители с ограниченными возможностями периодически жаловались на плохое обслуживание: то их заявки не принимались, то машины ломались, то транспорта просто не хватало на всех пользователей. Весной эта услуга, которую предоставляли три компании, вовсе перестала работать.

Люди с инвалидностью забили тревогу. Ведь спецавтомобили для них были настоящим спасением, на котором можно было безопасного передвигаться из одной точки города в другую. А имеющиеся альтернативы оказались неудобны. Такие машины были просто не приспособлены для определенной группы горожан.

Месяц назад в акимате Алматы сообщили хорошую новость. В городе вновь заработала услуга инватакси. Однако, пока в пилотном режиме. Специалисты намерены тщательно наблюдать за системой еще, как минимум несколько месяцев, а после станет ясно, насколько проект оказался эффективен.

О новом подходе и принципе работы инфватакси сегодня рассказали специалисты.



Потребность в инватакси растет

В акимате Алматы отметили, что сейчас в городе услугами инватакси пользуются свыше двух тысяч жителей, из них 800 детей.

"С каждым годом потребность в этой услуге растет. Для сравнения, если несколько лет назад было 1462 алматинца, в их числе 357 дети, все они нуждались в спецмашинах, то в прошлом году это число достигло 1488 человек, плюс 632 маленьких жителя". Акимат Алматы

В ведомстве пояснили, что в начале года на организацию услуги инватакси по городу Алматы из местного бюджета было выделено 762 миллиона тенге. Чиновники подсчитали и заложили сумму в районе 2700 тенге за час.

"Управлением занятости и социальных программ Алматы проведено четыре конкурса по приобретению услуги инватакси в рамках государственного социального заказа среди неправительственных организаций со стоимостью 2700 тенге за машино-час, которые признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием потенциальных поставщиков". Акимат Алматы

Тогда для повышения качества оказываемых услуг и из-за отсутствия потенциальных поставщиков, а также в связи с низкой оплатой стоимость машино-часа тариф был увеличен до 4500 тенге для специализированного транспорта и до 3700 тенге для легковых автомобилей. Для этих целей в апреле государство дополнительно выделено 184 миллиона тенге. В итоге на перевозки выделено больше 900 миллионов.

В ходе пресс-конференции руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов рассказал, что ежедневно 130 горожан с инвалидностью активно передвигаются по городу на новых инватакси.

"На сегодня 130 услугополучателей успешно пользуются услугой. Каждый из них заполняет бланк и получает две поездки в день. Ограничений на передвижение нет, неважно куда они ездят: в тренажерный зал или салон, мы и маршрут не мониторим. Главное, чтобы использовали не более двух поездок в день".

Бауржан Жаубасов, руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы

До 100 машин

Единственным желающим участвовать в пилотном проекте оказалась крупная российская компания.

Кроме того, управлением объявлены государственные закупки на предоставление услуги "Инватакси" с июля до конца года в количестве 100 транспортных средств (32 оборудованные автомашины и 68 легковых автомашин с годом выпуска не ранее 2019 года), по итогам государственных закупок заключены договора со службами "Инватакси", машины которых специально переоборудованы:

24 машины для лиц с инвалидностью, передвигающимся на кресло-колясках;

24 машины для детей, передвигающиеся на кресло-колясках;

14 машин для детей с аутизмом;

16 машин для детей с нарушением зрения до 18 лет;

22 машины для лиц с инвалидностью с нарушением зрения старше 18 лет.

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Кому положено

Спикеры пояснили, что в Алматы услуга инватакси предоставляется для пяти категорий граждан на основании справки врачебно-консультативной комиссии:

Для лиц с инвалидностью передвигающиеся на кресло-коляске и имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата;

Для детей с инвалидностью, передвигающиеся на кресло-коляске и имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата;

Для лиц с инвалидностью имеющие нарушения зрения;

Для детей с инвалидностью, имеющие нарушения зрения;

Для детей с инвалидностью с расстройством аутестического спектра (аутизм).

Услугой "Инватакси" люди с инвалидностью имеют право пользоваться до места работы или учебы в высшем или среднем специальном учебном заведении, посещения местных представительных и исполнительных органов, судов, прокуратуры, объектов социальной сферы, юридических консультаций, аэропорта, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, а также посещение и участие в культурно-зрелищных, спортивных мероприятий.

"Инватакси" в первоочередном порядке предоставляется работающим и обучающимся лицам с инвалидностью, согласно графику работы или учебы. Другим она предоставляется в порядке их обращения. Для получения данной услуги необходима обязательная прописка в Алматы". Акимат Алматы

Как подать заявку

Заявка на получение услуги подается по телефонам в организацию, оказывающую услугу "Инватакси", за сутки до даты запланированной поездки.

"Диспетчер при составлении маршрута инватакси корректирует время заявки и согласовывает его с пассажиром. Инватакси ожидает клиента не более 20 минут, после сообщения о прибытии инватакси на место заказа. При не прибытии в указанное время, заказ снимается и заявка аннулируется". Акимат Алматы

Для получения услуги лицу с инвалидностью необходимо представить в организацию, оказывающую услугу "Инватакси", следующие документы:

Заявление (в произвольной форме);

Копию документа, удостоверяющего личность;

Заключение врачебно-консультационной комиссии по форме 026/у, утвержденное приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №21579);

Копию справки об инвалидности по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения медико-социальной экспертизы, утвержденным приказом №44.

Также, копии документов необходимо предоставить в отделение транспортного холдинга, который расположен в районных отделах занятости и социальных программ для получения карты "Онай" для пользования услугой "Инватакси".

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В каких случаях можно получить отказать

В акимате Алматы рассказали, в каких случаях могут отказать в услугах инватакси:

В случае, если услугополучатель не предоставил в организацию оказывающую услуги инватакси график (в произвольной форме) до места работы или учебы в высшем или среднем специальном учебном заведении;

Отсутствие заявки со стороны услугополучателя за сутки до даты запланированной поездки, при изменении маршрута поездки, лицо с инвалидностью уведомляет диспетчера по телефону не позднее, чем за час до назначенного времени заказа. При несовместимости изменения адреса поездки с маршрутом инватакси, диспетчер отказывает лицу с инвалидностью в изменении адреса заказа;

Отказ можно получить, если поездка запланирвоана за черту города;

В случае, если у услугополучателя при себе нет карты "Онай", чтобы оплатить услугу инватакси;

Если со стороны услугополучателя не верно указан адрес и время поездки.

"Для удобства и большего охвата услугополучателей запущена специальная платформа. Там же для поставщиков услуги созданы учетные записи и предоставлена возможность включения лиц с инвалидностью в пилотный проект. В данном проекте имеется ограничение в количестве поездок в день". Акимат Алматы

Заместитель руководителя Управления занятости и социальных программ Алматы Калибек Акылбеков добавил, что рассматривается вопрос о сотрудничестве с другими транспортными компаниями.

"Городским акиматом направлены предложения в адрес Министерства труда РК, чтобы были внесены изменения в правила предоставления услуг инватакси. Когда в данные правила будут внесены изменения, тогда появится возможность напрямую работать с агрегаторами такси". Руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Калибек Акылбеков

Стало проще и удобнее

У алматинца Ильяса Фаткулина проблемы со зрением. Парень ежедневно пользуется услугами инватакси. По его словам, раньше с прежней службой возникали трудности по вызову: чтобы вызвать машину нужно заранее записаться.

"Машина могла опоздать либо совсем не приехать. Если 10 раз заказывал, то пять раз стабильно поездка отменялась. Эта модель, когда ты заказываешь за день и только на следующий день к тебе приезжает машина, это система давно себя изжила. Поэтому приходилось вызвать обычное такси. Теперь же ситуация постепенно улучшается, операторы и водители всегда на местах, машины практически новые. Конечно, две поездки в день мало, потому что для меня это 30-40 процентов моих нужд в передвижении. Но самое удобное, я могу вызвать такси, когда мне нужно. Больше не надо дозваниваться и контролировать приедут к тебе или нет". Алматинец Ильяс Фаткулин

Чиновники отметили, что алматинцы могут позвонить на горячую линию и оставить отзыв, жалобу или предложение по работе инватакси: 338 30 09, 338 30 06. Все поступившие звонки еженедельно обрабатывает комиссия и принимает решение по каждому вопросу.