В какое время года лучше посетить Казахстан?

Казахстан – современная, динамично развивающаяся страна, которая может похвастаться богатым наследием. Здесь есть что посмотреть и чем заняться туристу – это и поездки на экскурсии, осмотр достопримечательностей и горный туризм. Zakon.kz расскажет, в какое время лучше посещать республику.

Страна славится богатой природой, способной поразить любого ценителя, а культурные объекты будут интересны для изучения любому путешественнику. Но не каждому туристу известно, когда лучше отправляться в Казахстан, чтобы вдоволь насладиться его колоритом и во всей красе увидеть его красоты.

Зачем едут в Казахстан

Конечно, поводы для поездок не ограничиваются указанным списком, однако многие туристы едут в Казахстан, чтобы посетить:

горнолыжный курорт "Шымбулак". В холодное время года здесь можно покататься на лыжах по склонам разной сложности. Заодно можно заглянуть на "Медеу", где находится самый высокогорный каток в мире. Он работает с октября по май. Летом, впрочем, здесь тоже есть чем заняться: посетителям курорта доступен веревочный парк, со склона горы можно скатиться на велосипеде или багги. А еще сверху открываются потрясающие виды на Заилийский Алатау – самый северный хребет Тянь-Шаня;

В холодное время года здесь можно покататься на лыжах по склонам разной сложности. Заодно можно заглянуть на "Медеу", где находится самый высокогорный каток в мире. Он работает с октября по май. Летом, впрочем, здесь тоже есть чем заняться: посетителям курорта доступен веревочный парк, со склона горы можно скатиться на велосипеде или багги. А еще сверху открываются потрясающие виды на Заилийский Алатау – самый северный хребет Тянь-Шаня; затонувший лес. Поистине потрясающее зрелище ждет вас посреди озера Каинды – это засохшие тянь-шаньские ели, которые хорошо просматриваются сквозь лазурную воду водоема. Вокруг – густой зеленый лес, добавляющий впечатлений. Таким необычным явлением достопримечательность обязана землетрясению: из-за него затопило котлован, на дне которого росли ели;





Фото: wikimedia





корабли в пустыне. Пересохшее Аральское море практически превратилось в пустыню, и там осталось множество кораблей, на которых когда-то местные рыбаки отправлялись на промысел. Зрелище необычное и очень впечатляющее. А еще здесь можно организовать стильную фотосессию;

Пересохшее Аральское море практически превратилось в пустыню, и там осталось множество кораблей, на которых когда-то местные рыбаки отправлялись на промысел. Зрелище необычное и очень впечатляющее. А еще здесь можно организовать стильную фотосессию; мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави. Это один из самых почитаемых святых в Центральной Азии, который жил в XII веке и проповедовал суфизм. Именно тогда – через два века после его смерти – был построен грандиозный мавзолей, который и по сей день восхищает туристов, даже далеких от ислама;

Это один из самых почитаемых святых в Центральной Азии, который жил в XII веке и проповедовал суфизм. Именно тогда – через два века после его смерти – был построен грандиозный мавзолей, который и по сей день восхищает туристов, даже далеких от ислама; космодром "Байконур". Здесь можно стать свидетелями того, как ракеты запускают в космос и как работает космодром в целом. Кроме того, увидеть много интересных музейных экспонатов и даже побывать внутри орбитального корабля "Буран".





Фото: Zakon.kz

Климатические особенности

Природа в Казахстане очень разнообразна, а диапазон годовых температур очень широк: они колеблются от -16,8°C зимой до +37,9°C летом в разных регионах.

Зима

Зимние месяцы в Казахстане – достаточно холодный период, температура стабильно опускается ниже 0°C, особенно сильно это ощущается в ночное время. При этом сезон длится долго: на большей части территории страны холода держатся до апреля, и лишь на юге весна приходит уже в марте. Однако это не значит, что посещать Казахстан зимой не стоит. В этот период года горы и степи покрыты снегом, делающим местные пейзажи еще более живописными. И именно зимой особенно актуально посещение горнолыжных курортов, чем славится республика.

Весна

На большей части страны весенний сезон – самый короткий. Температура воздуха после зимних морозов постепенно повышается, природа оживает, зимние развлечения становятся неактуальными – на их место приходят многочисленные летние фестивали и праздники, посвященные приходу теплого времени года. В это время не очень жарко: температура весной идеально подходит для того, чтобы посещать экскурсии, выезжать за город. Именно весна лучшее время для туров – любителей природы: в Казахстане в этот период она особенно прекрасна. Снег на горных вершинах тает, стекая в озера, которые весной становятся еще более яркими, снежный покров сменяется молодой зеленой травой, на которой расцветают подснежники, горные тюльпаны и другие растения, занесенные в Красную книгу.

Лето

Фото: wikimedia

Летний период в Казахстане очень жаркий, особенно на юге страны. Столбик термометра днем регулярно поднимается выше отметки +40°C. Однако благодаря сухому воздуху и ветрам здесь довольно комфортно даже в сильную жару. На юго-востоке благодаря горному массиву Тянь-Шаня летом более прохладно и дождливо. То же самое можно сказать о севере – там в погоду вмешиваются арктические циклоны. Летом в Казахстане так же, как и весной, проводится огромное количество фестивалей, на многих из которых вы захотите побывать. А еще это сезон свадеб, так что вы наверняка увидите, как проходит торжество.

Осень

Это один из самых красивых, живописных сезонов и, по мнению многих, идеальное время для посещения страны. В этот период не так жарко, как летом, и многочасовые прогулки по городам или вылазки на природу проходят значительно комфортнее. Осенью леса постепенно меняют цвет с зеленого на желтый и красный, что смотрится особенно красиво в сочетании с ярко-голубой водой местных горных озер. В это время года по всей территории Казахстана также проводится множество праздников и фестивалей. Например, это знаменитый Алматинский фестиваль яблок, посвященный времени сбора урожая.

Высокий сезон





Фото: pixabay

Высокий сезон на большей части Казахстана начинается в апреле. Именно в этот период воздух начинает прогреваться до +13,5°C. Это идеальная погода для посещения экскурсий – изнуряющая жара не будет мешать осматривать достопримечательности и восхищаться расцветающей природой. Пиком сезона является май. Именно в это время начинается купальный сезон, так что, если вы любите пляжный отдых, ехать в Казахстан стоит не раньше конца мая – начала июня. Заканчивается же сезон в августе. Температура воздуха постепенно опускается в среднем до +28,6°C, а туристов становится все меньше. Поскольку в этот период становится прохладнее, это отличная возможность совместить пляжный отдых с посещением экскурсий и активными развлечениями, которые не очень актуальны в сильную жару.



Низкий сезон





Фото: pixabay

Наименее комфортный период в Казахстане – это январь и февраль. Именно в это время в стране меньше всего туристов: на улице слишком холодно для долгих прогулок, крупные фестивали в этот период практически не проводятся. Это время подходит в основном тем, кто посещает Казахстан ради зимних видов активного досуга. Все известные горнолыжные курорты в этот период работают, там кипит жизнь: можно не только покататься на лыжах или сноуборде, но и выпить кофе и побаловать себя местной кухней в многочисленных ресторанчиках. А еще в горах работают красивые экоотели, позволяющие как нельзя лучше насладиться живописной зимней природой Казахстана.



Заключение

Несмотря на то, что понятие высокого и низкого сезона в Казахстане существует, посещать страну можно в любое время года. Это зависит от того, что вы хотите получить от поездки. Пляжный отдых? Тогда отправляйтесь сюда в мае или в какой-нибудь летний месяц. Катание на лыжах по местным склонам? Вам подойдут зимний период или апрель. Экскурсии? Максимально комфортными они будут весной или летом.