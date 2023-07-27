Голубая Луна: когда казахстанцы смогут увидеть суперлуния и метеорный поток

В астрономическом календаре в 2023 году значатся четыре суперлуния, два из которых совпадут с полнолунием. Кроме того, землян ожидает самый яркий звездопад лета. Zakon.kz обратился к казахстанскому астроному, чтобы узнать, когда наблюдать эти неземные явления в звездном небе.

Суперлуние

Как рассказала астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина, в этом году земляне смогут увидеть четыре суперлуния. Одно уже было 3 июля. В августе ожидается сразу два суперлуния: 1 августа и 30. По словам специалиста, именно второе суперлуние и называется Голубая Луна.

"Суперлуние мы наблюдаем в то время, когда расстояние между Землей и Луной минимальное. 1 августа оно будет составлять 357 тыс. 530 км, а 30 августа – 357 тыс. 344 км. Последнее суперлуние состоится 28 сентября. Расстояние между Землей и Луной немного увеличится и составит 361 тыс. 552 км. С 30 августа второе полнолуние в одном месяце и называют Голубая Луна. Как раз в это время будет самое минимальное расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником". Астроном Светлана Мошкина

Первый эпизод суперлуний произойдет в ночь с 1 на 2 августа. Полнолуние наступит 1 августа в 21:32. Второй – в точке перигея Луна будет находиться 30 августа в 21:54. Третий – с 28 на 29 сентября Луна будет самая яркая.

Несмотря на название, во время суперлуния Голубая Луна спутник не поменяет свой привычный цвет – название явления пошло от английского выражения Once in a blue moon, что означает "крайне редко".

По словам астронома, увидеть его смогут все жители мира, в том числе и казахстанцы. Но для этого нужны хорошие погодные условия: ночью небо должно быть ясным и безоблачным.

"Наблюдение полнолуния не зависит от регионов, но если вы находитесь в крупном городе, то за счет засветки Луна будет не такая яркая, а за пределами мегополиса, где темно, Луна будет казаться ярче. Во время суперлуния диаметр Луны на 14% больше, за счет этого яркость увеличивается, поэтому и называется суперлунием". Светлана Мошкина

Суперлуние 2023 – это одно из полнолуний года, при котором Луна располагается наиболее близко к Земле. Суперлуние является самым "большим" полнолунием из всех, поскольку в это время размер лунного диска превышает обычные видимые размеры спутника на 14%, а яркость возрастает на 30%.

Метеорный поток

Фото: pixabay

На фоне суперлуний землян ждет еще одно впечатляющее событие – августовский звездопад. Метеорный поток Персеиды – самый яркий звездопад лета, известный как постоянный поток. Наблюдается с конца июля, примерно с 26 числа, и заканчивается 24 августа.

"В этом году пик метеорного потока придется в среднем с 11 до 14 августа. Наблюдение за метеопотоком зависит от освещенности окружающей территории. Во время полнолуний метеоры плохо видны, нужно за ними наблюдать на растущую или убывающую Луну", – отметила астроном.

Специалист пояснила, что метеоры в телескоп не показывают, их нужно наблюдать визуально, выезжая подальше от городских огней. Поэтому жители маленьких городов и сел будут лучше видеть это астрономическое явление.

"Сейчас стоит жаркое лето, ночью более комфортная температура, и во время его пика, с 7 до 14-18 августа, можно выезжать на природу подальше от города, выбрать место, чтобы линия горизонта была чистой, без высотных зданий и деревьев и наблюдать за метеорами". Светлана Мошкина













Эксперт заключила, что максимум метеорных потоков приходится на вторую половину ночи, и уже с 25 июля специалисты по звездам фиксируют первые метеоры из потока Персеидов.

К слову, дни суперлуния энергетически мощные, поэтому нужно уловить его силу и использовать для воплощения своих мечтаний.