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Общество

Показатель МЗП будет пересматриваться – депутат

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 13:43 Фото: Zakon.kz
Депутат Курултая Снежанна Имашева 28 октября 2026 года в кулуарах Парламента поделилась мнением по поводу возможности индексации МЗП, передает корреспондент Zakon.kz.

Она не исключила такой возможности.

"В бюджете заложено 85 тысяч тенге, это минимальная зарплата, она нужна для расчета базовых выплат тем, кто работает, получает зарплату из бюджета. Но, в целом, да, я думаю, что и этот вопрос возможен", – говорит Имашева.

По ее словам, старые показатели МЗП будут пересматриваться.

"Раз уж президент объявил, что с 1 января 2027 года будет иной показатель, то сейчас внесут поправки в Бюджетный кодекс – он как раз сейчас рассматривается в Курултае. И с 1 января следующего года уже будет новый параметр", – пообещала депутат.

Ранее депутат Курултая Никита Шаталов прокомментировал поручение президента касательно налога на роскошь.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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