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Происшествия

Снегоуборочный трактор загорелся на левом берегу Астаны

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 20:23 Фото: Zakon.kz
20 января снегоуборочный трактор загорелся на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и Коргалджинское шоссе произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика.

"Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в бане в Акмолинской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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