Снегоуборочный трактор загорелся на левом берегу Астаны
Фото: Zakon.kz
20 января снегоуборочный трактор загорелся на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и Коргалджинское шоссе произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика.
"Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о пожаре в бане в Акмолинской области.
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