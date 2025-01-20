20 января снегоуборочный трактор загорелся на левом берегу Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и Коргалджинское шоссе произошло загорание двигательного отсека трактора-погрузчика.



"Спасатели оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в бане в Акмолинской области.