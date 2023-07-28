"Половину урожая убили заморозки": с какими трудностями столкнулись фермеры, выращивающие арбузы и дыни

Фермер из Туркестанской области Нурлан Сагиндиков около трех лет занимается сельским хозяйством. В этом году мужчина решил выращивать бахчевую культуру на биогумусе. Для читателей Zakon.kz он рассказал, с какими трудностями сталкиваются крестьяне.

Хозяйство Нурлана Сагиндикова находится в селе Сауран. Вместе с тремя единомышленниками они решили выращивать арбузы и дыни необычным способом – на биогумусе, а не на селитре, как это делают другие фермеры. Территория предприятия достаточно большая – около 12 гектаров, участок бизнесмены решили взять в аренду. По словам бахчевода, биогумос для полосатых ягод и желтых фруктов они изготавливают самостоятельно. Выращивание на биогумусе гарантирует не только отличные вкусовые качества и пользу для здоровья, но и высокий урожай, рассказывает фермер.

"Мы вермифермеры. Мы получили образование в организации деятельности вермифермиров и являемся магистрами. У нас органические удобрения, мы самостоятельно занимаемся разработкой биогумуса. Что такое биогумус? Биогумус – органическое удобрение, продукт переработки органических отходов сельского хозяйства дождевыми червями и с участием других почвенных организмов. В нашей команде трудятся три магистра организации деятельности вермифермиров. Мы задумались, что можно выращивать, используя биогумус, и решили заниматься фермерством. Методику выращивания нам разработал аграрий с 30-летним опытом, он долгое время занимался только выращиванием арбузов. Наши продукты экологически чистые", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Нурлан Сагиндиков.

В ассортименте арбузы двух видов: тамерлан и холлар. В этом году аграрии собрали около 40-50 тонн урожая. Реализует готовый товар Нурлан Сагиндиков по всему Казахстану. По словам фермера, весенняя посевная для аграриев выдалась не совсем удачной. Все из-за заморозков и маловодья.

"В этом году мы в первую очередь высадили семена холлара, они более устойчивые, можно их экспортировать и они выдержат долгую дорогу. К тому же холлар оказался намного вкуснее тамерлана. В этом году весной из-за холода мы потеряли около 50% своего урожая. 70% казахстанских фермеров, которые выращивают арбузы и дыни, в этом году потеряли большую часть своего урожая. Нам же удалось сохранить больше урожая благодаря дуге, которую мы придумали сами", – делится аграрий.

В свою ферму Нурлан вложил около 20 миллионов тенге, но размер дохода в этом году называть он не стал. Тем не менее отметил, что бизнес хоть и сезонный, но приносит хорошие деньги. Мужчина также рассказал, что цены на полосатые ягоды формируются в зависимости от сезона. Вначале арбузы и дыни намного дороже, потому что нет конкуренции среди фермеров и товара намного меньше. Ближе к середине сезона, когда фермеры собрали уже больше половины урожая, цены на бахчевые падают.

"У каждого бизнеса есть свои плюсы и минусы. Говорить о сложностях я особо не хочу. Деньги легким путем никогда не приходят. Каждый фермер подтвердит, что этот год для сельхозпроизводителей был сложным. Фермеры, которые не потеряли свой урожай в 2023 году, – настоящие специалисты. Потому что сохранить свой урожай полностью в этом году было практически невозможно. Тем не менее в следующем году я планирую продолжить бизнес. Планируем охватить 100 гектаров земли. Потому что в этом году мы совершили определенные ошибки и хотим их исправить в будущем", – рассказал Нурлан Сагиндиков.

В этом году арбузы и дыни Нурлана созрели 25 июня. Мужчина рассказывает, что спрос на их продукцию достаточно хороший. Помимо арбузов и дынь, на их ферме растут огурцы, картофель и тыква. В следующем году аграрий планирует экспортировать свой товар.