Что запретят выращивать казахстанским аграриям

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Сенате 29 июня 2026 года разъяснил, какие сельскохозяйственные культуры запретят выращивать в Казахстане и по каким критериям будут приниматься такие решения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, есть понятие "чужеродные культуры".

"То есть они не присущи экосистеме Казахстана, стандартному набору культур, которые у нас используются в производстве. Например, можем отметить техническую коноплю, которую мы долго с вами разбирали и по которой был принят соответствующий закон. Так вот, есть регионы, где, как вы знаете, у нас произрастает дикорастущая конопля. Если там будет осуществляться производство технической конопли, есть риск переопыления дикорастущих наркосодержащих растений, что может привести к тому, что, возможно, непреднамеренно будет происходить культивация наркосодержащих растений", – озвучил Азат Султанов.

По его словам, в качестве примера можно привести инвестиционный проект по выращиванию одуванчика – растения, которое произрастает на территории Казахстана, однако по своим биологическим свойствам относится к сорным культурам.

"Но оно по своим свойствам относится к сорнякам. Соответственно, есть земли, где выращивание таких видов чужеродных растений может нанести вред культурным растениям, которые используются, в первую очередь, для обеспечения продовольственной безопасности, путем засорения этих полей. Еще раз подчеркну: это новое понятие для нас в законодательстве. В то же время законом предусмотрено, что все эти запретительные меры будут осуществляться только на основании проведенных исследований и научно обоснованного подхода", – сказал он.

Журналисты уточнили, не попадут ли под новые нормы уже выращиваемые в Казахстане сельскохозяйственные культуры, в том числе соя, чечевица и люцерна.

"Нет, такого не будет однозначно, потому что культуры, которые влияют на производство социально значимых продовольственных товаров, однозначно будут стимулироваться и поддерживаться. Допустим, соя – это очень хороший предшественник для той же самой пшеницы, так как она относится к зернобобовым культурам, которые накапливают азот. Это минеральное вещество которое способствует росту и качеству растений. Такие культуры, которые озвучили, никогда не попадут под какой-либо запрет", – заявил Азат Султанов.

Ранее депутаты Сената 29 июня 2026 года одобрили в двух чтениях закон "О защите почв".