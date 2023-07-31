От каких стран больше всего зависит экономика Казахстана – мнение эксперта

Казахстан интегрирован в мировую экономику активными торговыми взаимоотношениями, имея товарооборот со многими странами. Основным источником дохода остается сырая нефть, а также металл и зерно. Взаимосвязь с какими странами отражается на экономике сильнее – в материале Zakon.kz.

По словам финансового аналитика Армана Бейсембаева, со всеми сопредельными странами, с которыми так или иначе соприкасается республика, взаимодействуя тем или иным способом, наша страна имеет торговый оборот. А значит, мы взаимозависимы. То есть все они оказывают определенное влияние на экономику РК.

"У Казахстана торговый оборот со многими странами. До прошлого года основной был с Россией – 20% торгового оборота. Затем стоял Китай. На третьем месте были страны Европейского союза – это также один из крупнейших торговых партнеров. Но согласно последним статистическим данным, торговый оборот с РФ сильно упал с 2022 года. Особенно заметно это стало в этом году. А вот с Китаем он, наоборот, возрос". Арман Бейсембаев

Китай в этом году вырвался на первое место из-за экономических проблем в Российской Федерации.

"Понятно, что повлияли санкции: все, что мы ранее покупали у соседа, теперь приобретать не можем, как и продавать товары. Торговый оборот естественным образом падает. Это объясняется политическими событиями. А с Китаем на этом фоне, наоборот, растет. Россия, Китай являются нашими первыми торговыми партнерами", – рассказал Арман Бейсембаев.

В сопредельные страны Казахстан в основном экспортирует углеводороды, металлы, а также сырье в том или ином виде – первичное сырье.

"Мы отправляем за рубеж то, что добываем, – уголь, нефть, уран и прочие полезные ископаемые. Все, практически не перерабатывая. А закупаем в обмен все остальные необходимые товары". Арман Бейсембаев

Так, Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, вольфрама и барита, второе – по серебру, свинцу и хромитам, третье – по меди и флюориту, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту.

Национальная экономика Казахстана тесно интегрирована в мировую экономику. Поэтому необходимо защитить экономику от возможных экономических и финансовых потрясений. Об этом в Стратегии развития отмечал президент страны.

О некоторых сложностях в этой сфере упомянул и финансовый аналитик.

"В Казахстане собственного производства практически нет. Обрабатывающая промышленность в каком-то виде имеется, есть мелкое промышленное производство, но республика не обладает самодостаточной экономикой, которая способна производить то, в чем нуждается страна". Арман Бейсембаев

Конечно, стоит отметить, что Казахстан экспортирует сельхозпродукцию в более чем 70 стран мира, и это очень хорошо для рыночной экономики.

"Наша страна масштабно отправляет миллионы тонн зерна за рубеж. Крупнейшим покупателем сельхозпродукции является Афганистан. Также Узбекистан покупает казахстанское зерно, в обмен у них мы покупаем муку, при этом внушительными объемами". Арман Бейсембаев

Как отметил эксперт, номенклатура товаров по торговому обороту Казахстана с зарубежными странами довольно большая. "Мы отправляем шкуры животных на экспорт, имеем небольшую обувную и текстильную промышленность. Евросоюз является основным покупателем нашей нефти. Это Нидерланды, Италия, Франция. В этом году стала закупать огромными объемами нефть Германия", – добавил Арман Бейсембаев.

В начале года Германия и Польша прекратили импорт российской нефти. Германия начала покупать казахстанскую нефть. Так, дочерняя компания "КазМунайГаза" – "КазТрансОйл" – заключила соглашение с "Транснефтью" на прокачку по "Дружбе" в Германию 1,2 млн тонн в 2023 году, по 100 тыс. тонн ежемесячно. В перспективе увеличение поставки нефти до 3 млн тонн.

"В Европейский союз Казахстан отправляет энергоресурсы, которые необходимы Европе, а они нам – товары, которые они производят, – в основном товары легкой промышленности, текстиль, продукты обрабатывающей промышленности. Хай-тек и высокотехнологичную продукцию, которой в нашей стране нет совсем. Что-то идет из Европы, что-то – из России, это бытовая техника, гаджеты и т.д. Европейского качества мы покупаем станки, оборудование и высокотехнологичную продукцию премиального сегмента". Арман Бейсембаев

Говоря об экономических взаимосвязях и экономическом взаимодействии, нужно понимать, что страна взаимодействует с этими странами не только на экономическом уровне, но и на политическом. С Россией Казахстан находится в одном экономическом союзе (ЕЭС). Поэтому все, что происходит в этих странах, отражается и на Казахстане в какой-то степени, отметил спикер.

"Мы критически зависим и от России, и от Китая. К примеру, показатель прошлогодней инфляции, помимо всего прочего, беря во внимание и постковид, связан с военными действиями на Украине, и последующее введение новых санкций для России. Те издержки, которые понесла экономика Российской Федерации, она разделила со всеми нами – косвенно санкции ударили и по Казахстану. Также и прошлогодний курс валют – обвалился рубль, санкции, война, оборванные цепочки поставок, все это повлияло и на экономику Казахстана. У нас оборот с Китаем по огромной номенклатуре товаров. И если в Китае что-нибудь произойдет, это тоже, безусловно, отразится на и нас". Арман Бейсембаев

Вместе с тем, подчеркнул эксперт, эти взаимоотношения работают и в позитивном ключе. А именно: если у этих стран начинается экономический рост, то он начнется и у Казахстана тоже.

"Растут торговые обороты, денежных средств станет больше. Товаров у Казахстана купят больше. То есть мы в республике сможем нарастить свое производство, добыть полезные ископаемые и продать за рубеж, вследствие этого – больше заработать и купить у других стран больше товаров в свою очередь. Все взаимозависимо", – заключил финансовый аналитик.

Подводя итог, можно сказать следующее: больше всего у Казахстана товарооборот с Китаем, Россией и странами Евросоюза. На эти страны приходится около 60% от всей доли двусторонней торговли. Кроме того, Казахстан успешно торгует почти со всеми странами Центральной Азии, с Турцией, Южной Кореей, Индией и США.