Какие товары завозит Казахстан из стран Запада

Товарооборот Казахстана и США идет в рост за счет импорта. Но со странами Европы товарооборот упал на 1,43%. Хитом года по экспорту из РК в страны Европы стали уголь и нефть. Какие товары импортирует Казахстан из стран Запада, выяснял Zakon.kz.

Согласно информации Бюро национальной статистики, объем товарооборота между Казахстаном и США в первом полугодии 2023 года относительно аналогичного периода 2022-го вырос с 1,3 до 1,7 млрд долларов (+29,74%) за счет увеличившегося более чем в два раза импорта.

Экспорт снизился на 37,75% с 730 млн до 455 млн долларов. Импорт стал больше в 2,06 раза: 1,3 млрд долларов против 644,8 млн долларов годом ранее.



Товарооборот Казахстана со странами Европы за первое полугодие 2023 года составил 22 млрд долларов, что на 315,5 млн или на 1,43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21,6 млрд долларов).

Экспорт при этом снизился на 14,58% или на 2,7 млн долларов с 18,8 млрд долларов до 16 млрд долларов относительно аналогичного периода прошлого года. Однако объем импорта существенно вырос с 3,1 млрд долларов до 5,5 млрд долларов или на 76,83% (+2,4 млрд долларов).

Самыми крупными партнерами в Европе для Казахстана являются:

Италия (товарооборот 7,8 млрд долларов: 7,2 млрд долларов экспорт/ 633,2 млн долларов импорт),

Нидерланды (товарооборот 2,5 млрд долларов: 2,3 млрд экспорт/175,3 млн долларов импорт),

Франция (товарооборот 2,1 млрд долларов: 1,4 млрд долларов экспорт/675,4 млн долларов импорт),

Германия (товарооборот 1,7 млрд долларов: 228,2 млн долларов экспорт),

Румыния (товарооборот 1,3 млрд долларов: 1,2 млрд долларов экспорт, 52,5 млн долларов импорт).

Что Казахстан экспортирует в страны Европы

Хитом года по экспорту из РК в страны Европы стали уголь и нефть. Иначе говоря, вывозим сырье, а ввозим продукцию с большой добавленной стоимостью. Но по порядку.

В структуре экспорта в Европу из РК львиную долю занимают минеральные продукты, в том числе топливно-энергетические товары. На долю которых приходится 79,3%. А сами топливно-энергетические товары занимают 72,6% общего экспорта. Металлы и изделия из них занимают 11,3%. На продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары приходится 4%.

Поставляем мы также в Европу пшеницу и меслин. Больше всего по этой позиции закупила Италия – 226,24 тыс. тонн на 76,29 млн долларов. В Латвию отправлено почти 34 тыс. тонн зерна на 13,4 млн долларов. Поставлялась пшеница также в Грецию, Испанию, Нидерланды, Польшу, Норвегию и Швецию.

Рис поставлялся в Украину – около 2,4 тыс. тонн на сумму почти 1 млн долларов, а также Грузию (440 тонн). Небольшая партия ушла даже в США – 96,2 тонны.

Однако главный товар – это, конечно же, сырая нефть и сырые нефтепродукты. Больше всех в Европе черное золото купила Италия – 11,7 млн тонн на 7 млрд долларов. В Нидерланды ушло 3,4 млн тонн (1,9 млрд долларов). Франция и Румыния закупили по чуть более 2,2 млн тонн, заплатив в совокупности около 2,6 млрд долларов. Покупали черное золото также Греция и Испания. В небольших объемах нефть отправилась в Польшу, Великобританию и США.

А вот хитом продаж стала продукция, которая классифицируется как "уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля". Польша закупила больше всех – свыше 1,4 млн тонн на 104 млн долларов. На втором месте по объему угля Латвия. Почти 1,25 млн тонн почти на 57 млн долларов. Эстония приобрела почти полмиллиона тонн на 40 млн долларов. Швейцария закупила 150,2 тыс. тонн почти на 3,5 млн долларов. Чехия – 71,5 тыс. тонн (3,3 млн долларов), Германия – 43,37 тыс. тонн на 4,35 млн долларов.

Приобретали у Казахстана также такие товары, как "водород, газы инертные и прочие неметаллы". По этой позиции в Польшу экспортировано 6,4 тыс. тонн продукции (24,18 млн долларов), Германию – 6 тыс. тонн (22,9 млн долларов), Чехию – 5,33 тыс. тонн (19,2 млн долларов) и в США – 2,1 тыс. тонн (8,4 млн долларов).

В Литву было поставлено 23,3 тыс. тонн минеральных и химических удобрений на 11,5 млн долларов, а в Латвию 3,1 тыс. тонн хлопкового волокна на 6,05 млн долларов.

Почти 9,5 тыс. тонн продуктов неорганической химии экспортировалось с января по июнь включительно в Германию на сумму 29,4 млн долларов. В Бельгию объем поставок составил 3,8 тыс. тонн (свыше 20 млн долларов). Чехия закупила почти 6,9 тыс. тонн продукции на 2,1 млн долларов. Великобритания – 5,16 тыс. тонн на почти на 13 млн долларов. Подобная продукция также экспортировалась с Литву, США, Францию и другие европейские страны.

Что импортируем в Казахстан из стран Запада

Импорт машин, оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов из стран, не включая СНГ, составляет 55,8%.

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (включая каучук и пластмассы) занимает в казахстанском импорте 19,1%.

На долю продуктов животного и растительного происхождения, готовых продовольственных товаров приходится 7,1%.

На долю изделий из металлов – 6,3%.

Поставляется в Казахстан текстиль, медикаменты, гигиенические и косметические средства, одежда, моющие средства и другое.

По позиции "Молоко и сливки сгущенные и несгущенные" Франция поставила 1,82 тыс. тонн продукции на 8,24 млн долларов. Кондитерских изделий из сахара, включая белый шоколад, Казахстан импортировал из Украины 3,79 тыс. тонн на 9,78 млн долларов. Шоколада и прочих готовых продуктов, содержащих какао, Германия экспортировала в РК 1,29 тыс. тонн на 10,67 млн долларов, Украина – 1,12 тыс. тонн на сумму 4,48 млн долларов.

Грузия поставила 10 тыс. тонн вод, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или другие подслащивающие (вкусо-ароматические вещества), и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков на сумму 7,1 млн долларов. Австрия по этой позиции экспортировала в РК 2,6 тыс. тонн продукции на 5,4 млн долларов. Швейцария – 1,4 тыс. тонн на 3,7 млн долларов.

Импортировал Казахстан и смазочные масла. Из Бельгии данного товара поставлено 5,9 тыс. тонн на 23,3 млн долларов. Германия экспортировала 5,2 тыс. тонн на 24,9 млн долларов. Финляндия – 2,37 тыс. тонн на 8,41 млн долларов, Франция – 2 тыс. тонн на 8 млн долларов. Были поставки из Нидерландов, Литвы и США.

Крупнейшими европейскими экспортерами медикаментов в Казахстан являются Германия и Франция. Первая страна поставила более 1,26 тыс. тонн данных товаров на 119,29 млн долларов, вторая – 750,5 тонны на 63,1 млн тонн. Из Польши завезли лекарственных средств 593,3 тонны на сумму 19,1 млн долларов.

Гигиенических и косметологических средств из Германии завезли 1,9 тыс. тонн на 18,4 млн долларов. Из Польши – 1,7 тыс. тонн на 13,4 млн долларов, из Италии – 1,4 тыс. тонн на 15,4 млн долларов. США поставили 1,2 тыс. тонн на сумму 26,4 млн долларов.

Оборудования для сельского хозяйства, садоводства, лесоводства, птицеводства и пчеловодства из Германии ввезено 6,5 тыс. тонн на сумму 108,6 млн долларов. Из США – 1,7 тыс. тонн на 22,7 млн долларов. Из Польши 1,2 тыс. тонн на 9,1 млн долларов. Из Болгарии – 1 тыс. тонн на сумму 14 млн долларов.

Из Германии ввезено 2 518 автомобилей на сумму 165,9 млн долларов.