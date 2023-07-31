Крупные игры: почему казахстанцы могут остаться без отечественной гречки

Жаркое лето 2023 года опустошило гречишные поля и показало, насколько уязвимо отечественное сельскохозяйственное производство, сообщает Zakon.kz. Скорее всего, цены на гречневую крупу подскочат, а отечественным фермерам грозят большие неприятности.

На сайте Министерства сельского хозяйства РК все еще красуется реляция о важном достижении: казахстанские производители гречки полностью обеспечили продуктом внутренний рынок. На самом деле сейчас на повестке спасение от разорения крестьянских хозяйств и тревога по поводу неизбежного подорожания этого ходового продукта. Так сложилось, что именно цена на гречневую крупу, как и на хлеб, для населения является мерилом благополучия. В магазинах цена пока стабильна – 300-330 тенге за килограмм на развес. Но люди помнят ценники выше 500 тенге и понимают, что они могут снова стать реальностью. Достаточно одного неудачного сезона для аграриев, и несколько последующих лет будут бить по кошельку потребителей.

В условиях выживаемости

Об этом сейчас говорят многие сельхозтоваропроизводители Павлодарской области. В регионе выращивают разные культуры, но гречиху – больше всех в стране. В этом году посеяли свыше 70 тысяч гектаров, но надежды на хороший урожай почти не осталось. Ко мнению крестьян присоединяются и государственные органы.

"По пшенице проблема есть, но по гречихе она острее. Да, мы сеем больше всех по республике. Но в прошлом году 5,9 тонн с гектара была урожайность. А на сегодня уже списано семь тысяч гектаров в одном только Успенском районе, где площади примерно в 30 тысяч га. Посевы есть, но они низкорослые, их комбайном не возьмешь. Дожди могут посевы подтянуть, но прежней урожайности не видать", – говорит руководитель отдела развития растениеводства управления сельского хозяйства Павлодарской области Есентай Мурсалимов.

Фермеры Павлодарской области вне зависимости от направления деятельности объединились, чтобы просить у государства объявления ЧС. Они надеются таким образом получить помощь, рассчитаться с долгами, чтобы начать подготовку уже к следующему сезону.

"Мы сеем немного, 400 гектаров. Почти все в плохом состоянии. Но не рассчитываем на компенсации, никто нам никогда их нам не давал. Хотя бы добиться пролонгации кредитов. Мы готовы сейчас отдавать проценты, но не основной долг. Эта выплата окончательно подкосит нас, лучше отсрочить ее до следующего урожая", – говорит глава крестьянского хозяйства из Иртышского района Сайлау Уразбаев.

У КХ "Анна" посевные площади куда больше, а ситуация немногим лучше. По подсчетам его главы Сергея Саруджиди, 60% гречихи уничтожены, 30% находятся в неудовлетворительном состоянии и только 10 – в удовлетворительном. Эти данные он считает достоверными в целом для Успенского района, в котором базируется.

"В Теренкольском районе, в котором тоже продуктивно занимаются выращиванием гречихи положение дел такое же. Немногим лучше в Щерактинском районе, где процентов 30 посевов погибли, 40% находятся в неудовлетворительном состоянии, треть – в удовлетворительном. Это мои личные наблюдения. Поэтому увеличится наплыв гречки в нашу страну из России, и цены будут диктовать нам рынок извне", – констатирует Сергей Саруджиди.

Фермер уверен, беды отечественных аграриев не от плохой погоды. Она лишь усугубила существующие внутренние проблемы, мешающие развитию отрасли. Засуха по законам цикличности отступит, вернутся дожди и влага.

"Сегодня нас упрекают, что мы требуем введение режима ЧС, а не страхуем риски ежегодно. Но ведь условия не адаптированы под наши нужды. Например, страховка от засухи действует до 15 июня, когда влага обычно еще есть в почве, проблемы позже начинаются. Возмущают и регулярные квотирование и запреты на экспорт нашей продукции. В то время, как российские поставки идут к нам без проблем и есть демпинг с их стороны. Сегодня мы его как раз наблюдаем по гречке", – перечисляет риски собеседник.

По слова Сергея Саруджиди, относительно небольшие объемы производства зерновых и круп многим отечественным КХ позволяют лишь "вариться" внутри рынка или поставлять в ближайшие страны Азии. Но и здесь мы теряем позиции, да так, что часть фермеров уже задумалась о переориентировании производства. Объемы импорта из Российской Федерации давят, цена складывается не всегда в пользу казахстанских предприятий. Об этом говорят и переработчики.

Кто нас накормит гречневой кашей?

"Конечно, если гречихи не будет, цена на нее будет высокая, соответственно, и готовая продукция подорожает. Ведь мы "пляшем" от сырья", – говорит директор павлодарского крупяного завода "Царская каша" Адлет Нурлыбек.

Но ситуация на полях – один из факторов. Поэтому определенных прогнозов по стоимости продукции, по крайней мере, на ближайший месяц местный переработчик не делает. Тоже плывет по течению.

"Как правило, все становится понятнее ближе к сентябрю. Когда начинается сбор урожая и после традиционного августовского затишья торговля вновь нормализуется. К тому же, в последнее время мы решаем проблемы со сбытом. Дело в том, что рынок заполонила продукция из России. Ведь рубль упал, и скидку там начали делать. Поэтому многие наши партнеры стали закупать товар в Российской Федерации. А наш завод простаивает примерно месяц, так что нам пока не до закупов. А в дальнейшем будем ориентироваться по ситуации", – рассказывает Адлет Нурлыбек.

Другими словами, сегодня многое зависит от происходящего по ту сторону границы. Поднимется рубль или россияне повысят цены на сырье – вот и сложится чек для потребителя в казахстанском магазине. В том числе, в павлодарском "гречневом" регионе. Продолжатся или усугубятся санкции в отношении нашего северного соседа, продолжится его коммерческий интерес к странам Азии и Казахстан рискует остаться без главного рынка сбыта зерновых. Тогда вопрос выживаемости отечественных СХТП обострится.

Но казахстанским аграриям пока не до влияния на глобальную экономику. Они радуются и тому, что забрезжила надежда не прогореть в этом году. Правительство вроде бы откликнулось на их просьбу. И 26 июля поручило холдингу "Байтерек", Аграрной кредитной корпорации и АО "Казагрофинанс" рассмотреть возможность дать пострадавшим фермерам отсрочку по кредитам. Сегодня они спасают себя, а не потребителя.