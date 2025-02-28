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События

В нескольких микрорайонах Алматы отключат воду

В нескольких районах Алматы отключат холодную воду, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 14:04 Фото: pixabay
В Алматы в нескольких микрорайонах отключат холодную воду в связи с запланированными работами по вводу в эксплуатацию новых сетей водопровода, сообщает Zakon.kz.

По информации "Алматы су", в связи с этим 2 марта с 09:00 до 18:00 ограничат подачу холодной воды в жилые и прочие здания, расположенные по улице Улугбека, от улицы Момышулы до проспекта Саина. А также в мкр. Жетысу-1, Жетысу-3, Аксай-4, Аксай-5, Достык.

"Эти меры необходимы для обеспечения безопасности и успешного проведения работ", – пояснили в компании.

Жителей просят отнестись с пониманием к неудобствам.

Диспетчерская служба "Алматы Су": 274-66-66.

Накануне, 27 февраля, аким Ерболат Досаев рассказал, как решили проблему с водоснабжением 50 тысяч алматинцев.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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