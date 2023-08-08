"Гаджетовое косоглазие" и стремление к эталонам Барби: что происходит с глазами казахстанцев

8 августа в мире отмечается Всемирный день офтальмологии. Работы у них день ото дня становится больше: снижение остроты зрения ныне стало одним из главных недугов современности, сообщает Zakon.kz.

О том, с какими проблемами обращаются казахстанцы, рассказал известный офтальмолог Нафис Кульбаев.



Когда наш собеседник смотрит на алматинцев – на улицах, в метро, в кафе, и всюду – в его восприятии прежде всего срабатывает профессиональное: врач-офтальмолог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Нафис Давлетбаевич видит множество людей с проблемами зрения. И почти все наши современники имеют синдром так называемого "гаджетового косоглазия".

Фото: АПН

Врач приехал в Алматы из Уфы по приглашению одного из благотворительных фондов. Работает он здесь вахтовым методом в глазной клинике, где диагностирует, проводит операции разного уровня сложности.



"Гаджетовое косоглазие" – новый, современный термин, на территории СНГ он сначала появился в лексическом багаже российских офтальмологов. Когда мы смотрим в свой гаджет, то, по заключению врачей-офтальмологов, глаза претерпевают не только аккомодацию – от происходящей перестройки зрения на более близкое расстояние, но и конвергенцию, когда наши глаза смотрят не прямо, а внутрь. Глазные мышцы вынужденно растягиваются, так и появляется этот недуг", – объясняет специалист.

Также Кульбаев часто делает такую операцию, как блефаропластика. Назначается эта операция при свисании кожи век, когда за кожной складкой закрывается зрачок. Применяется блефаропластика после перенесенной травмы, а также при врожденных патологиях. Иные из пациентов с детства имеют заворот или выворот век, что доставляет большой дискомфорт.

Фото: АПН

Называет Нафис Давлетбаевич и еще одну серьезную проблему – заболевание, называемое колобомой, когда происходит расщепление радужки, сетчатки, сосудистой оболочки, зрительного нерва или века. Часто колобома сопряжена с отсутствием века. В этом случае врачи прибегают к блефаропластике, помогающей избавиться от это недуга.



Сталкивается Кульбаев и с тем обстоятельством, когда женщины, побывав на приеме у пластического хирурга, получают вместо совершенной внешности уродливую маску. В случае непрофессионально проведенной косметологической операции врач видит осложнение – лагофтальм, когда происходит не смыкание век. Доводится работать с выворотом век, когда неопытный пластический хирург забирает при операции слишком много лоскута кожи. Обращаются женщины с ситуацией заворота век. И это лишь часть осложнений после пластических операций.

Фото: АПН

Кульбаев с пониманием относится к желанию людей выглядеть молодо, быть красивыми. Но офтальмолог убежден, что нужно придерживаться меры:



"В стремлении выглядеть моложе женщины готовы перетянуть кожу, подчас они настаивают на закачивании ботулотоксина (ботокса), превышая норму. На прием к офтальмологу часто приходят девушки азиатской национальности и просят, чтобы им сделали европейские глаза. Они при этом отказываются от собственной национальной красоты. Ориентируются на эталон внешности куклы Барби – сегодня это особенно актуально в связи с выходом фильма "Барби". Хочется их остановить, подвести к зеркалу и сказать: "Посмотрите, вы красивы – без всякой операции!" – уверен врач.

Притом, оказывается, есть прямые показания на операцию. Для Казахстана типично рождение детей с заворотом нижних век, когда наблюдается подползание кожи снизу. Кульбаеву доводилось много раз делать нижнюю блефаропластику. Эта операция назначается детям, так как роговица получает раздражение от ресниц, что вызывает слезотечение и воспаление.

По мнению Нафиса Давлетбаевича, алматинцы относятся к своему здоровью с небрежностью:

"Они обращаются к нам в критической стадии, когда, видимо, уже дискомфорт нестерпим. Алматинцы любят "подстраховаться" - ходят от врача к врачу– перепроверяют диагноз и назначения", –делится наблюдениями специалист.

С сожалением отметил Нафис Кульбаев, что, помимо природной красоты и добродушия горожан, Алматы и Уфа похожи между собой экологическими проблемами. Офтальмолог из Башкортостана убежден, что загрязненный воздух вызывает хронический конъюнктивит у людей:

"Не устану призывать алматинцев, казахстанцев - раз в год проверяйте зрение! А иным из вас необходимо это делать как можно чаще – как минимум, два раза в год", – призывает врач.

Стоит отметить, что Нафис Кульбаев за профессионализм, благотворительную деятельность в сфере медицины был награжден в 2022 году орденом Казахстанского Митрополичьего округа "Святитель и врач Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский" – за дела милосердия, во внимание к выдающимся трудам и значительный вклад в развитие медицины в РК.

Галина Галкина, АПН

