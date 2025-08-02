В Алматы открылся новый центр, который поможет студентам с поиском жилья

В Алматы 2 августа начал работу Ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

Инициаторами его создания выступили Министерство науки и высшего образования РК и акимат города.

Отмечается, что центр размещен на базе Казахского национального женского педагогического университета по адресу: улица Богенбай батыра, 142. Его основная задача – оказание оперативной помощи студентам, которые не смогли получить место в общежитии.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул, что открытие центра позволит снизить напряженность в период начала учебного года и станет "точкой опоры" для студентов в поиске жилья. Центр будет работать в тесной координации с вузами, местными исполнительными органами и представителями бизнеса, чтобы обеспечить максимальную поддержку молодым людям.

А ранее хорошую новость сообщили отчисленным студентам военных учебных заведений Казахстана. Подробнее можно узнать здесь.

