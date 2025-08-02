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Общество

В Алматы открылся новый центр, который поможет студентам с поиском жилья

Алматы, центр, студенты, жилье, общежития , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 22:11 Фото: gov.kz
В Алматы 2 августа начал работу Ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях, сообщает Zakon.kz.

Инициаторами его создания выступили Министерство науки и высшего образования РК и акимат города.

Отмечается, что центр размещен на базе Казахского национального женского педагогического университета по адресу: улица Богенбай батыра, 142. Его основная задача – оказание оперативной помощи студентам, которые не смогли получить место в общежитии.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек подчеркнул, что открытие центра позволит снизить напряженность в период начала учебного года и станет "точкой опоры" для студентов в поиске жилья. Центр будет работать в тесной координации с вузами, местными исполнительными органами и представителями бизнеса, чтобы обеспечить максимальную поддержку молодым людям.

А ранее хорошую новость сообщили отчисленным студентам военных учебных заведений Казахстана. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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