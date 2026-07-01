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События

Угроза селя: что творится на реках Алматы

Большая Алматинка, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:40 Фото: Zakon.kz
1 июля 2026 года "Казгидромет" распространил предупреждение о том, что в связи с сильными осадками в горах Алматы есть угроза формирования селевых потоков. Между тем горные реки уже вызвали тревогу у горожан, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях очевидцы делятся кадрами происходящего на реке Аксай.

Кроме того, речка Большая Алматинка тоже "выходит из берегов".

По последним данным акимата Наурызбайского района, обстановка там стабильная. Угрозы для населения отсутствуют, подтоплений не зафиксировано.

разъяснение о ситуации с речками в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 15:40

Фото: акимат Наурызбайского района

"Школы, подготовленные в качестве пунктов временного размещения, остаются пустыми – необходимости в их использовании не возникло. Обращений, жалоб и заявлений от жителей не поступает. Все службы продолжают работать в усиленном режиме, ведется постоянный мониторинг ситуации", – сообщили в акимате.

Жителей просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальной информации. В случае изменения обстановки жители будут оперативно проинформированы через официальные каналы связи.

Днем 1 июля на телефоны жителей Наурызбайского района Алматы пришло "национальное оповещение" об угрозе подтопления. Затем в МЧС сообщили об эвакуации живущих вдоль русла реки Аксай людей из-за угрозы селя.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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