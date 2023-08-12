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В Алматы ликвидировали основные участки подтоплений

Алматы Фото: скриншот видео
По состоянию на 21:00 в горных и предгорных районах Алматы выпало 34 мм осадков при среднегодовой норме осадков на август 34 мм. К ликвидации последствий ливня привлекли 1008 дорожных рабочих и 640 единиц техники, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, дополнительно силами 52 мобильных бригад подрядных и подведомственных организаций проводились работы по расчистке ливнеприемников от наносного мусора, обеспечению функционирования насосных станций перекачки ливневых сточных и дренажных вод. Во время дождя упало 8 деревьев, проведены работы по расчистке мест, пострадавших нет.

"На данный момент основные участки подтоплений ликвидированы, продолжаются работы по вывозу наносного мусора из арычных систем, организованы ночные дежурства. По прогнозу РГП "Казгидромет" сильные осадки с перерывами ожидаются в течение трех ближайших суток", – сообщает пресс-служба акимата города Алматы.

Отмечается, что в 2023-2024 годах будет завершена реконструкция 276 км арычных сетей, построено 100 км новых арычных сетей.

Ранее сообщалось, что на Алматы обрушился сильный ливень, местами затопило тротуары и улицы. С начала дождя задействованы 52 мобильные бригады и 27 мотопомп.

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