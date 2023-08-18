Хвататься за соломинку: фермеры Павлодарской области готовы на массовый забой скота из-за подорожания сена

В Павлодарской области из-за засухи подорожало сено, его цена уже повысилась на треть. Под самым жестким ударом оказались личные подворья, которые обеспечивают рынки молоком и мясом, но рассчитывать на субсидии не могут. Сегодня на кону вопрос их выживаемости, сообщает Zakon.kz.

Чем кормить кормилиц?

Владимир Дивичинский из пригородного села Павлодарское много лет держит домашний скот. На мини-ферме семья производит молоко, творог, сметану и мясо. Летом 15 коров и бычков пасутся в местном стаде, в холодный сезон находятся в стойле во дворе. Заготавливает для них корм хозяин заранее. Обеспечивать животных, говорит Владимир, становится с каждым годом сложнее. Сено, отруби, зерновые дорожают. Кроме того, стаду постоянно нужны вода и уход. На днях он купил для питомцев первую партию сена, рассказал фермер.

"Если в прошлом году одна телега обходилась в 65 тысяч тенге, то сегодня уже 90 тысяч. На осень-зиму каждой голове необходима такая телега, как минимум. Придется выложить миллион тенге, то есть все, что зарабатываю в найме на предприятии. Считаю и понимаю, что мои труды себя не оправдывают. Ведь я лучше сам поголодаю, а своих животных обеспечу, но у меня семья, которая тоже хочет есть", – говорит сельчанин.

По словам Владимира Дивичинского, он решил повысить цену на молоко с 300 до 350 тенге за литр, но это вряд ли спасет положение. Мужчина сомневается в целесообразности содержания фермы. Несмотря на любовь к делу, он близок к мысли пустить живность под нож.

"Я не один в такой ситуации. Опираться не на кого, на субсидии права не имеем, своих пастбищ нет в селе, вот и покупаем сено, как продают. Другие уже режут скот, но цену на мясо на рынке перекупщики сегодня не дают, говорят, что предложений в избытке", – вздыхает собеседник.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Он понимает, что массовый забой – худший сценарий. Если личные подсобные хозяйства не выдержат холодного и голодного сезона, значительная часть поставок на рынки региона прекратится.

Соломку бы подстелить…

У крупных сельхозформирований головной боли не меньше. Они хотя и сеют кормовые травы для своих ферм, но в этом году приходится искать дополнительные источники пропитания для поголовья.

"Ситуация с обеспечением кормов напряженная. Нашему крестьянскому хозяйству требуется на сезон 3 тыс. тонн сена. В этом году мы у себя на полях, можно сказать, практически ничего не накосили, примерно 200 тонн. Надежда остается на луга в пойме Иртыша, но и там проблема. Весеннего разлива почти не было в связи с сокращением природоохранных попусков. Если в прошлом году косили с одного гектара две тонны сена, то в этом – пока по одной", – констатирует глава КХ "Сергей" города Аксу Виктор Рямбов.

Его предприятие производит зерновые, картофель, мясомолочную продукцию, которую поставляют и за пределы области, в том числе в Астану. Какой будет цена на продукты в холодный период, здесь пока сказать не берутся.

По словам Виктора Рямбова, сегодня даже крупным фермам требуется помощь. Поэтому сельхозтоваропроизводители обратились в местные акиматы и составили обращение президенту страны. Одна из предлагаемых мер – увеличить субсидии на корма для маточного поголовья. В Павлодарской области сейчас на одну голову выделяют 10 тыс. тенге, по подсчетам фермеров, в этом году потребуется 30 тысяч. Решение пока не принято.

Продовольственная безопасность под угрозой

"Именно сейчас акиматы регионов должны использовать каждый день и решить первостепенный вопрос обеспечения кормов. Это наша продовольственная безопасность. Я хочу сказать, что особенно помощь нужна личным подворьям, мелким фермерским хозяйствам, которые остаются основными поставщиками продукции на наши прилавки. Они-то поставляют, а поддержки нет, это же абсурд какой-то! Если крестьяне в ближайшие месяцы пустят скот на мясо, мало не покажется. Нужно сделать все, чтобы они сохранили маточное поголовье, на следующий год хоть приплод будет", – говорит заместитель председателя правления казахстанской Ассоциации фермеров Ермек Абуов.

По его мнению, местные исполнительные власти могут изыскать и предоставить дополнительные пригодные для покосов участки, договариваться с крупными аграрными хозяйствами о поставках сена населению. Это меры экстренные. А на перспективу необходимо решать вопросы обеспечения пастбищами жителей сел, стимулировать создание кооперативов, что позволит их рядовым членам получать финансовую поддержку в виде субсидий льготного кредитования. По данным Минсельхоза, не только в Павлодарской области низкие темпы кормозаготовки. Эта проблема на сегодня актуальна в Абайской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, где показатели ниже средних по республике.

"Нам в ассоциацию звонят, говорят, телега сена стоит уже 120 тыс. тенге, что это непосильно. Мы все любим отечественную продукцию, особенно домашнюю, деревенскую. Но посмотрите, крестьяне загибаются, а мясо в столице уже 3-4 тысячи тенге стоит. Молоко 400 тенге за литр достигло! Если мы потеряем частников, то не сможем себя обеспечивать", – опасается Ермек Абуов.

Говоря о сокращении поголовья в личных подворьях, собеседник опирается на статистику за январь-июль текущего года.

"Раньше я такой тенденции не наблюдал. Тем более что и в этом году в статистике по стране отражен прирост количества скота по всем видам хозяйств. Но если вглядеться в цифры, то по состоянию на 1 августа у населения количество КРС сократилось на 0,4%, а овец – на 5%. Причем в январе-июне спада не было. Такая тенденция прослеживается в Павлодарской области, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. И это, я думаю, напрямую связано с ситуацией по кормам", – говорит собеседник.

По данным Управления сельского хозяйства Павлодарской области, на 18 августа заготовлены 235,7 тысячи тонн грубых кормов. Это всего около 20 процентов от необходимых региону 1,2 млн тонн. К примеру, в прошлом году на эту дату запасли 550 тыс. тонн. Стоит отметить, что сейчас акимат региона ищет пути решения проблемы и объявит о них только на следующей неделе.