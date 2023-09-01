Почему президент констатировал отсутствие успехов в туризме

Отдых на родине продолжает провоцировать критику казахстанцев. Отставание от уровня других стран отметил в своем Послании и глава государства. Zakon.kz спросил у эксперта отрасли о причинах и путях решения имеющихся проблем.

В сегодняшнем Послании президент заявил, что нужно задействовать туристический потенциал Казахстана.

"В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств". Касым-Жомарт Токаев

Также он высказался о необходимости конкретного перечня из не менее чем 15 крупных проектов:

"Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес".

На что жалуемся

Между тем из года в год казахстанцы выражают недовольство сомнительным уровнем отечественного сервиса.

Один из недавних примеров - звездопад на плато Ассы.

"Не Швейцария, а Алматы!", - обещало туристическое агентство и предлагало "идеальный, эстетичный тур этого лета с нереальным закатом и звездным небом".

В пакет входили: со стороны природы – шикарные виды, горы, романтика летних ночей и, собственно, далекие небесные тела. Со стороны деньгополучателя – гид, развлекательная программа, транспорт, чай из самовара и "вкуснейший плов".

"Мы отправляемся на самый красивый жайлау южного Казахстана посмотреть на самый красивый закат, чтобы сделать перезагрузку от рутины и топовый контент, и все это на топовых внедорожниках по семь мест! Не надо искать палатки, готовить еду, таскать тяжести… До пункта назначения доберемся на внедорожниках, с шикарными видами. Мы все предусмотрели за тебя, тебе нужно лишь только прочитать инфу и записаться", - писали организаторы.

Правда, судя по отзывам побывавшей там журналистки Аиды Сайжановой, "все закончилось сборами палатки под шквальным ветром и проливным дождем". А турагентство самоустранилось от грамотной организации путей отступления для клиентов.

Нередки и нелестные высказывания в сторону Алаколя, известной "жемчужины" казахстанского туризма. Люди жалуются на мусор, перебои с электричеством и водой, недостаток провизии, "сельский" уровень инфраструктуры, нехватку на местных пляжах спасателей – и все это вкупе со вполне себе "турецкими" ценниками.

Мнение

Председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей отметила важность того факта, что президент обратил пристальное внимание на эту сферу:

"Мы давно пытались доказать, что туризм – очень важная отрасль экономики и относиться к нему нужно серьезно. То, что мы становимся значимой частью казахстанского бизнеса – это очень здорово. Что касается данной им оценке, о необходимости выбрать прорывные проекты – это несомненно, но я бы сказала, что мы уже пытаемся такие проекты реализовывать. У нас есть несомненные "точки роста", когда в отдаленных местах, которые, казалось бы, еще долго не могли бы стать привлекательными для туристов, появлялись шикарные отели, дороги. Конечно, этого недостаточно. Помимо природных красот, должна быть соответствующая инфраструктура. Но частный сектор убедить в необходимости инвестиций очень сложно".

А инвестиции, подчеркивает спикер, очень важны. Впрочем, не менее значимы наличие "потока" отдыхающих и, как уже было сказано, должной инфраструктуры.

"Сейчас мы хотим обратиться к государству с просьбой поддержать чартерные рейсы в нашу страну: это делается в любой стране, где хотят добиться массового туризма. Надеемся, что это предложение дойдет до Правительства". Инна Рей

Однако вопросы комфорта, безопасности отдыха и клиентоориентированности, все еще витают в воздухе. И ощутимого сдвига, с точки зрения эксперта, стоит ждать тогда, когда все эти нюансы будут учтены.