Отсутствие успехов в туризме констатировал президент

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу отметил, что в туризме у Казахстана пока нет значимых успехов, и мы отстаем от других стран, сообщает Zakon.kz.

Президент считает, что нужно задействовать и туристический потенциал Казахстана.

"В сфере туризма должны быть реализованы такие же прорывные проекты. К сожалению, в этой важной отрасли пока нет значимых успехов, мы отстаем от других государств". Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что необходим конкретный перечень из не менее чем 15 крупных проектов. При этом "нельзя допустить прошлые ошибки".

"Требуется определить эффективные меры поддержки и конкретные сроки реализации. К осуществлению этих проектов нужно активно подключать как иностранных инвесторов, так и отечественный бизнес". Касым-Жомарт Токаев

Тем временем в Казахстане предлагают новый механизм туристского кэшбэка – чем больше дней отдыха, тем больше сумма. Согласно проекту, размер кэшбэка предлагается определять в зависимости от того, сколько дней отдыхает турист в рамках пакетного тура.

