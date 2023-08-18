От волнения скрутило живот: школьник поделился впечатлениями о встрече с Токаевым

О третьекласснике Салиме Копееве, который опоздал на встречу с Касым-Жомартом Токаевым, но все равно успел подарить ему органайзер для рабочего стола, рассказала мама. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как мальчик создал подарок для президента.

Салиму 8 лет, он единственный ребенок в семье. По словам его мамы Розы Кудайкуловой, у мальчика с рождения очень сильный характер.

"Когда он был малышом, я поняла, что мой характер не такой сильный, как у него. Он наш учитель с мужем. Благодаря ему я стала педагогом, потому что было интересно, как правильно воспитывать ребенка, у которого обостренное чувство справедливости, он достаточно принципиальный и свободолюбивый". Роза Кудайкулова

У ребенка очень много интересов: поет, играет на домбре, занимается робототехникой. А еще с отцом участвует в забегах с препятствиями.

"Ему нравится все изучать. Особенно любит такие предметы, как физическая культура и информатика. В свободное время играет в теннис. Причем о некоторых его талантах я узнала после того, как он выиграл конкурсы". Роза Кудайкулова

Роза Кудайкулова поделилась, что сын к встрече с президентом готовился и был взволнован.

"Родителям пройти ближе к мероприятию не дали, я все узнала из новостей. После школы он приехал воодушевленным. Думаю, эта встреча стала для него вдохновляющей и запоминающейся на всю жизнь". Роза Кудайкулова

Салим также поделился своими впечатлениями. Он рассказал, почему опоздал на важную встречу и признался, что так волновался, что у него скрутило живот.

"К нам приезжал президент. Но у меня от нервов скрутило живот и я побежал в уборную. А в это время президент зашел, я не успел. Но я с ним потом сфотографировался и подарил наш собственный с папой органайзер. Он мне дал сертификат в магазин игрушек, а охранник подарил значок с флагом. Теперь мы можем продавать наши органайзеры. Это очень круто было, что я подарил самому президенту наш органайзер". Школьник Салим Копеев

Оказалось, что органайзер для ручек и карандашей ребенок спроектировал вместе с отцом. Его особенность в том, что он прочно крепится к столу, поэтому в нем удобно хранить ручки и карандаши.

"Супруг и сын создали органайзер для школьных принадлежностей. Если обычные не выдерживают веса, допустим, ручек и подают, то этот с креплением для стола. Как старые ручные мясорубки. Проект распечатан на 3D принтере и собран из разных деталей. Он принес в школу, классной руководительнице понравился, поэтому Салим решил сделать его для всего класса". Роза Кудайкулова

Особенно тепло семья отреагировала на то, что Касым-Жомарт Токаев принял подарок и похвалил юного алматинца.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 18 августа 2023 года. Сообщалось, что в рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города, посетит ряд социальных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.