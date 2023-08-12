Жители подтопленных сел остались без электричества в Жетысуской области

В нескольких селах Жетысуской области аварийно отключили электричество. Без света остались жители Каратальского и Ескельдинского районов, где сегодня случилось наводнение, сообщает Zakon.kz

Как рассказал корреспонденту Zakon.kz руководитель отдела ЖКХ Ескельдинского района Баглан Абылкасымов, днем случилось аварийное отключение света в селе Абай из-за упавшего дерева. Сейчас специалисты устраняют дефекты.

До 17:00 без электричества обходились жители аулов Ешкиолмес и Карабулак. Сейчас подача света восстановлена. Как сообщили в пресс-службе акима Жетысуской области, перебои наблюдаются и в соседнем Каратальском районе. Сегодня подтопило несколько улиц города Уштобе и трассу до Талдыкоргана.

"В настоящее время специалистами проводятся аварийно-восстановительные работы", – сообщили в акимате.

Дождь в Жетысуской области принес много проблем региону – затопило дорогу до Уштобе, в поселке Ешкиолмес произошло сильное наводнение, а центральные улицы Талдыкоргана оказались под водой. На месте работает штаб во главе с руководством области.