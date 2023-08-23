Насилие означает, что отношения пришли к концу – мнение психолога

После небольшой летней передышки кризис-центры по всей стране готовятся к наплыву женщин, спасающихся от мужей-тиранов. В Кызылординской области только в одном приюте, рассчитанном на 40 человек, укрываются около 200 жертв бытового насилия, сообщает Zakon.kz.

По наблюдениям соцработников, именно с наступлением осени в поисках крыши над головой к ним поступает рекордное число обращений. Семейный психолог Алла Жукова рассказала о том, как и почему в браках, заключенных по любви, появляется насилие.

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– В Казахстане домашнее насилие происходит в каждой третьей семье. Как так выходит, что двое людей, которые хотят создать семью и, скорее всего, любят друг друга, со временем превращаются в насильника и жертву?

– Давайте представим пару, где оба человека ощущают равную близость, например, оба мечтают об одном и том же, оба хотят жениться. То есть партнеры видят друг друга практически идеальным вариантом для себя. Они считают, что подходят друг другу и внешне, и по социальному статусу, и внутренне, по характеру.

Но с течением времени иногда оказывается так, что чувства одного партнера угасают. Второй замечает это и обижается. Ему кажется, что его обманули. Но правда в том, что никто не имитирует влюбленность, чтоб жениться, разве что аферисты из Tinder. Любовь действительно могла быть в самом начале. Почему же она проходит? На это может влиять множество обстоятельств.

– Каких обстоятельств?

– В основном трудности начинаются с появлением детей. Сами дети, конечно, ни в чем не виноваты, но за ними кто-то должен ухаживать. В нашей стране чаще всего муж работает, а жена выбирает "карьеру" домохозяйки. Хотя нет важнее работы, чем воспитание детей, труд матери в нашем обществе недостаточно ценится. Женщина чувствует, что ее роль принижается, это влияет на ее самооценку. Как следствие, энергия и уровень счастья падают.

И даже если муж безмерно ценит труд своей жены, особенно ее труд в воспитании детей, даже если он действиями подтверждает свою поддержку, отдавая партнерше часть зарплаты, в этой истории все равно есть подводные камни. Когда у супругов очень разные области интересов и занятий, когда они проводят большую часть времени порознь, появляются преграды в понимании и возникают конфликты.

Мужчина весь день проводит на работе, а приходит уставшим и мечтает об отдыхе. Жена занята домашними делами, и ей нужен другой вид отдыха, связанный с детьми и семьей. Она хочет, чтобы муж больше участвовал в этих заботах. Оба зависимы друг от друга, но одновременно теряют понимание. В нашей стране масло в огонь могут подливать и родственники – как правило, мама мужа, которая встает на его сторону.

Чтобы преодолеть эту ситуацию, необходимо больше участия в жизни друг друга и поменьше – участия родственников. Муж может уделять больше времени семье, а жена – поддерживать мужа в его интересах. Важно, чтобы оба партнера чувствовали себя актуальными и важными друг для друга.

– В какой момент такая ситуация в семье может перерасти в насилие?

– Увы, насилие может вспыхнуть в любых отношениях, где сильная зависимость друг от друга сочетается с глубоким недовольством. Если недовольство незначительное, насилие не начнется. Если обстоятельства не держат, то в случае конфликта партнеры просто расходятся. Но когда связь сильная и недовольство высоко, возможно насилие. По статистике, около 70% женщин, подвергшихся домашнему насилию, имеют детей, ради спокойствия которых они готовы терпеть такое отношение к себе.

Чаще всего насилие начинают мужчины. Это связано с тем, что культурно у нас снято ограничение на проявление физической агрессии у мужчин, и с детства говорят, что мужчина должен защищать себя. Однако, чем более образованный мужчина, тем менее вероятно, что он прибегнет к физической силе. Это не значит, что он полностью подавит свою агрессию. Скорее всего, он будет использовать психологическое давление.

– Как не допустить психологической и физической жестокости к партнеру?

– Насилие в семье – это всегда беда. Понятно, что если рукоприкладство начинает мужчина, ситуация становится намного серьезнее и опаснее. Ведь женщина обычно более зависима и физически слабее. Это может привести к серьезным последствиям.

Если насилие начинает женщина, а мужчина лишь старается уклоняться или терпеть оскорбления, кажется, что это не так страшно. Но у такого подхода есть свои опасности – деструктивное поведение может повторяться и усиливаться. Поэтому важно не только создавать запрет на физическую агрессию мужчин в отношении женщин, но и устранять корни жестокости, включая эмоциональные.

На самом деле неважно, "кто первый начал". Важно, что участие в конфликте принимают два человека. На этапе, когда только начались оскорбления, еще есть шанс что-то исправить, если обе стороны серьезно заинтересованы в совместной работе. Но когда конфликт разгорелся и эмоции переполняют, уже довольно сложно изменить ход событий.

– Что делать, если насилие все-таки произошло? Можно ли спасти такие отношения?

– В насилие превращается маленький снежный ком из оскорблений и обид. Этот ком нарастает постепенно, и женщина тоже вносила свою лепту, давая ему возможность разрастаться. Из этого вытекает главная причина, по которой женщины не уходят после насилия, – они осознают, что принимали участие в формировании этого "снежного кома" и чувствуют себя виноватыми. Иногда это может быть иллюзией вины, особенно при сильной зависимости.

К сожалению, если насилие произошло однажды, то оно повторится и в будущем. Не бывает так, что "бьет изредка". Чаще всего насилие означает, что отношения пришли к своему концу. Именно поэтому я рекомендую женщинам не замыкаться в роли домохозяйки. Чтобы иметь психологические и финансовые опоры, роли жены и матери недостаточно, нужны и другие социальные роли.

Когда мы говорим о серьезном физическом насилии, единственный способ дать отношениям второй шанс – это полностью перестроить их. Не просто поговорить, извиниться и надавать обещаний. Речь идет о радикальной перестройке, исключающей возможность возникновения былых конфликтов. Сделать это крайне сложно, для этого и женщина, и мужчина должны проделать большую внутреннюю работу.

Кризис-центры, готовые принять жертв домашнего насилия, работают по всему Казахстану. Помимо этого, за советом и помощью можно обратиться в ближайшую мечеть или церковь – при храмах часто работают социальные службы и приходские психологи. В алматинских приютах – "Жан-Сая", "Родник", "АНА ҮЙІ" и других – говорят: места хватит всем, кто попал в трудную ситуацию. Но надеются, что помощь понадобится как можно меньшему числу людей.

Полина Чихичина, АПН