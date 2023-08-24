Химическая кастрация педофилов в Казахстане: эксперты рассказали, нужна такая мера или нет

В Казахстане предлагают изменить порядок принудительного лечения педофилов в виде их химической кастрации. В частности, начинать вводить препараты перед освобождением, а не в период несения наказания. Однако эксперты не совсем согласны с этим, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Изменить порядок принудительного лечения педофилов в виде их химической кастрации предлагают в Казахстане. Такая норма включена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов". Документ находиться на рассмотрении Мажилиса парламента.

Законопроектом абзац первый части пятой статьи 26 предлагается изложить в следующей редакции: "5. В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, принудительные меры медицинского характера в виде химической кастрации применяются за шесть месяцев до освобождения. В связи с чем администрация учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания направляет материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию".

При этом отмечается, что положения настоящей части не распространяются на осужденных, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи с выявленным у них психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Таким образом авторы проекта закона хотят рационализировать порядок назначения, освобождения и исполнения уголовных наказаний.

"В связи с внесением поправок в ч.1 ст. 93 УК РК предлагается начинать и проводить химическую кастрацию перед освобождением, так как осужденный находится в местах лишения свободы, то есть в изоляции, и не представляет общественную опасность. Кроме того, проведение химической кастрации по прибытии в учреждение является экономически затратным и невыгодным", – сказано в сравнительной таблице к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов".

Депутат Мажилиса Снежанна Имашева поддерживает данную норму.

"Согласна с тем, что химическая кастрация нужна после освобождения из учреждения. Во время нахождения в заключении в ней нет необходимости", – говорит она.

Однако правозащитница Дина Тансари указала в целом на бесполезность химической кастрации. В пример она привела закон Меган в США, который обязывает лиц, осужденных за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних, уведомлять местные правоохранительные органы о любых изменениях своего места жительства и работы после освобождения из мест лишения свободы.

"Безнаказанность порождает новые преступления. Педофил, который изнасиловал Меган, он ведь дважды сидел в тюрьме и после второй отсидки ему назначили химическую кастрацию, после чего он вышел на свободу. Власти на этом успокоились. Но химическая кастрация не помогла: он зверски изнасиловал и убил эту девочку. Никакая химическая кастрация не поможет. Об этом мы неоднократно говорили. Ведь надо учитывать тот факт, что применяемое при этой процедуре лекарство очень легко вывести из организма. Врачи говорят, что его действие можно нейтрализовать алкоголем. Поэтому, по мне, это напрасная трата бюджетных средств", – заявила депутат.

Компромиссным решением может стать, по ее словам, усиление контроля, чтобы агрессор каждый день приходил к психологу, получал ежедневно специальные препараты, которые будут нейтрализовать его сексуализированные и агрессивные позывы, и чтобы был ежедневный контроль его состояния со стороны психолога.

Привела она и данные по стоимости процедуры.

"Мы смотрели, где-то больше 320 осужденных в 2020 году подлежали химической кастрации. Выделено было на это около 10 млн тенге", – отметила она.

Более свежих данных ни в Минздраве, ни в МВД редакции не предоставили.

Правозащитник настаивает и на принятии в Казахстане аналогичного закону Меган документа.

"В некоторых странах применяют вообще физическую кастрацию. Но в Казахстане проблема не в том, что у нас какие-то законы слабые, у нас проблема в том, что нет неотвратимости наказания. Это позволяет нашим агрессорам "выкручиваться", выходить из ситуации. Очень много моментов, когда явная 120 статья, например, девочку 14 лет изнасиловали, но наши правоохранительные органы эту статью превращают в 122 статью, якобы все было добровольно, несмотря на то, что есть побои. И это потом заканчивается одним годом (лишения свободы. – Прим. ред.). Если так будет, то, конечно же, последует следующее преступление", – пояснила Дина Тансари.

Указала она и на низкий уровень пробации в Казахстане, и на необходимость дополнительно отрегулировать порядок ношения электронных браслетов, затем, чтобы следить за передвижением таких лиц.

"В целом, я против химической кастрации как таковой, которая сейчас применяется в тюрьмах Казахстана. Будут они применять ее в конце, и будут педофилы выходить на свободу, на какое-то время, может быть, это поможет, но не на продолжительный срок. Я убеждена, что человек будет держаться на за счет действия препаратов, а на страхе неотвратимости наказания", – резюмировала эксперт.

Что говорит статистика?

21 апреля на заседании в Мажилисе депутат Нартай Сарсенгалиев сообщил, что в 2019 году на учете правозащитников в Казахстане состояло 2800 насильников, 1350 педофилов, изнасиловавших детей. В 2021 году в колониях отбывал наказание 1861 педофил.

Однако у Минздрава цифры более, скажем так, радужные. На запрос Zakon.kz в ведомстве сообщили, что, по данным информационной системы "Электронный регистр диспансерных больных" на 21 июня 2023 года, на динамическом наблюдении в организациях психического здоровья с диагнозом "педофилия" F65.4 состоит всего 35 человек.

Сама же процедура постановки на учет сильно регламентирована: согласно Правилам, в течение трех рабочих дней с момента поступления лица администрация учреждения уголовно-исполнительной системы направляет информацию с копией решения суда в территориальную организацию здравоохранения, оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь.

Далее территориальная амбулаторно-поликлиническая организация в течение трех рабочих дней включает лицо, в отношении которого решением суда назначена химическая кастрация, в первую группу динамического психиатрического наблюдения по фактическому месту жительства или прикрепления. И эта же медорганизация в течение пяти рабочих дней со дня освобождения лица, которому решением суда назначена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации, осуществляет постановку на учет по фактическому месту жительства.

"Таким образом, на основании решения суда лицо включается в первую группу динамического психиатрического наблюдения по фактическому месту жительства или прикрепления", – сказано в ответе Минздрава на запрос Zakon.kz.

Врач при этом осуществляет динамическое наблюдение и оказывает психотерапевтическую помощь лицу, в отношении которого проведена процедура химической кастрации. Он же назначает терапию психотропными препаратами и контролирует применение антиандрогенного препарата, и в случае уклонения лица от принудительных мер медицинского характера уведомляет руководство медицинской организации.

То есть ключевую роль во всем этом процессе занимает медработник. Ведь согласно тому же ответу Минздрава на официальный запрос издания сказано, что врач "составляет индивидуальный график периодичности введения антиандрогенного препарата лицу, копия которого передается участковому инспектору полиции, осуществляющему профилактический контроль".

То же следует из ответа МВД на запрос Zakon.kz. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент медицинское обеспечение осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, находится в ведении Министерства здравоохранения РК, в том числе статистический учет и реализация химической кастрации как принудительной меры медицинского характера.

"Учитывая, что педофилия является диагностируемым психическим расстройством, где основную работу проводит врач-психиатр, мероприятия, проводимые психологом учреждения, носят сопроводительный характер", – сказано в ответе на запрос.

При этом отмечается, что применение химической кастрации как принудительной меры медицинского характера осуществляется согласно приговору суда.

21 апреля депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев также отметил, что в 77% случаев насильниками детей в Казахстане оказываются их отцы, отчимы, соседи или родственники.

25 июля уполномоченный по правам ребенка по Туркестанской области Гульжан Вероцкая высказалась о наказании педофилов в Казахстане.