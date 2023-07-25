Изменить законы недостаточно - омбудсмен о наказании для педофилов

За последние несколько дней в Казахстане произошло несколько шокирующих преступлений, жертвами в которых стали дети. Специалисты поделились своим мнением о ситуации и как ее менять, сообщает Zakon.kz.

Очень часто насильниками оказываются знакомые. Так было в случае с мальчиком в Абайской области, так было с девочкой в Семее, передает Первый канал "Евразия".

Семья девятилетнего мальчика хорошо знала мужчину и считала едва ли не родным. В отделе полиции Урджарского района подтвердили информацию о случившемся. Начато досудебное расследование по статье "Насильственные действия сексуального характера". А на днях в Семее 25 лет лишения свободы получил другой мужчина, изнасиловавший соседскую девочку, также 9 лет, пока ее мама была на работе.

"Из них первые пять лет с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы полной безопасности. Остальную часть наказания Мырзахметов будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности". Судья по уголовным делам суда Абайской области Назгуля Абдуалиева

Помимо лишения свободы, суд обязал выплатить пострадавшему ребенку 10 миллионов тенге в качестве компенсации. По словам судьи, с момента создания областного суда, это сентябрь прошлого года, здесь рассмотрели три таких дела. Общественники требуют ужесточения законодательства. Подготовили петицию, в ней расписали свои требования. За сутки собрали более 78 тысяч голосов.





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С фондом НеМолчиkz согласны региональные детские Омбудсмены. Говорят, что нужно включить в группу разработчиков поправок тех, кто борется с фактами насилия на местах.



"Изменить только законы недостаточно. На уровне регионов необходимо обеспечить исполнение этих законов. Многие сотрудники полицейских служб где-то закрывают глаза, где-то идут навстречу преступникам, и это сформировало такое уверенное ощущение, даже уверенность в своей безнаказанности вот этих насильников". Уполномоченный по правам ребенка по Туркестанской области Гульжан Вероцкая

Нужна мощная просветительская работа. Об этом говорят цифры уполномоченной по правам ребенка в Казахстане. Динара Закиева дала промежуточный отчет. За полтора месяца своей работы она разобрала уже 400 частных обращений. Психологи считают, педофилия и агрессия не берутся из ниоткуда.



"Я работала с девочкой, отца которой посадили за попытку сексуального насилия ее сестренки. Она ведет себя очень вызывающе. В 13-14 лет очень тесно, близко общается с мальчиками. И она говорит, я очень скучаю по отцу. Я говорю, так твоего же отца посадили за домогательство. Он же такие же вещи мог сделать с тобой. Она говорит, ну и что, он это и делал со мной. У ребенка уже размыты границы дозволенного, потому что самый близкий ее человек, который учил ее жизни, научил ее так, что это нормально". Уполномоченный по правам ребенка по Туркестанской области Гульжан Вероцкая

Что можно и категорически нельзя позволять чужим людям, учит тренер по детской безопасности Бота Ибраева. Это не только уроки, мастер-классы, но и практические занятия - приемы самообороны с профессиональным спортсменом.

"Если человек приближается к тебе, к ребенку, мы так учим на своих тренингах по детской безопасности, ближе, чем на два метра - это два шага примерно, начинает навязчивые разговоры, то значит, ребенку стоит задуматься о том, что его поведение может быть опасным. Помогите, спасите, это не мой папа! Вот тогда другие прохожие обратят внимание на эту ситуацию". Тренер по детской безопасности Бота Ибраева

Бота Ибраева дает детям полезные советы, учит, что есть два вида оружия - громкий крик и быстрые ноги. А, если взрослый человек обращается к чужому ребенку за помощью, то отказать не стыдно. Никто не знает, что стоит за безобидной просьбой донести сумки.

В августе 2022 года в селе Урджар Абайской области сосед жестоко изнасиловал девятилетнюю девочку. Заявление в полицию написала мама ребенка. По ее словам, сосед женат, у него есть дети. 23 июля 2023 года стало известно, что мужчину осудили на 25 лет. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

