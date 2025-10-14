Химическая кастрация: кто и как будет контролировать получение педофилами очередной дозы препарата

Ранее стало известно, что химическую кастрацию педофилов будут проводить за полгода до освобождения. Zakon.kz разбирался в тонкостях самого процесса и результативности подобных мер.

Является ли это панацеей от извращения? На самом деле вряд ли, причем по целому ряду причин. Первая в длинном списке которых – банально обратимое действие препарата.

Материал по теме Химическую кастрацию педофилов будут проводить за полгода до освобождения

"Клинический эффект обычно достигается в течение 3-5 недель с момента начала курса, при условии регулярного введения препарата. Действие антиандрогенного препарата обратимое, длительность снижения полового влечения у пациента зависит от его индивидуальных особенностей", – пояснили в Минздраве.

Вторая – вероятность того, что насильник саботирует прием лекарства, мала, но не равна нулю. Да, механизмы контроля за исполнением решения суда есть.

Читаем раз:

"После получения решения суда о назначении лицу принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации, пациент проходит врачебно-консультативную комиссию (далее – ВКК), после получения решения ВКК из амбулаторно-поликлинической организации с указанием антиандрогенного препарата и при отсутствии противопоказаний передает информацию участковому психиатру для составления индивидуального графика периодичности введения антиандрогенного препарата. Далее осуществляется постановка пациента в 1 группу динамического психиатрического наблюдения (лица склонные по своему психическому состоянию к социально-опасным действиям, в том числе имеющие риск совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также совершившие особо опасные деяния в состоянии невменяемости, и которым судом определены принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного лечения). Частота наблюдения врачом психиатром не менее одного раза в месяц. Индивидуальный график периодичности введения антиандрогенного препарата составляется участковым врачом-психиатром не менее чем на 6 месяцев с периодичностью, определенной инструкцией к медицинскому применению данного лекарственного средства".

Два – на случай сопротивления:

"В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 60 Закона "О правоохранительной службе" в отношении лиц, умышленно препятствующих сотрудникам в осуществлении возложенных на них законом обязанностей, сотрудники учреждения УИС имеют право применять физическую силу, а также специальные средства. В соответствии с подпунктом 4) части 2 статьи 130 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, уклонение от обязательного и принудительного лечения, назначенного судом, относится к злостным нарушениям установленного порядка отбывания наказания. Также при категорическом отказе лицом от проведения процедуры ПММХ ХК, учреждением УИС проводятся мероприятия согласно части 2 статьи 427 Уголовного кодекса РК (судом наказывается лишением свободы на срок до одного года). Вид используемого лекарственного препарата, периодичность его введения в рамках установленного судом срока действия принудительной меры медицинского характера, а также порядок применения данной меры определяются уполномоченным органом по согласованию с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан. Порядок применения принудительной меры медицинского характера в виде химической кастрации регламентирован приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-262/2020 "Об утверждении правил применения принудительной меры медицинского характера".

Допустим, заставить извращенца принимать волшебный укол или пилюлю более чем реально. Однако по Сети свободно гуляет информация о методах обхода непосредственно действия антиандрогенного препарата. К примеру, в ряде случаев оно ослабевает от обыкновенного алкоголя: считай, запил лекарство "беленькой" – орудие преступления снова в строю. Вдобавок встать в строй помогают "антидоты", приобрести которые можно в ближайшей аптеке.

Материал по теме В казахстанских аптеках можно купить препараты, нейтрализующие эффект химической кастрации

К слову о Сети. Даже самая идиллическая картинка, где все сработало и враг обессилел чреслами, не предполагает лишения этого врага самого коварного инструмента развращения – языка. История знает немало случаев, когда преступники банально списывались с детьми в соцсетях, порой маскируясь под ровесников, а порой и прямо заявляя себя как старших "товарищей".

Материал по теме Удобная жертва: как не воспитать из своего ребенка идеальную цель для педофила

По заветам психологов на всякий случай напомним алгоритм действий типичного насильника:

Находит подходящую жертву.

"Зондирует" почву, узнает о погоде в доме, отношениях в семье. Втирается в доверие. Если убеждается в высокой вероятности своей безнаказанности, начинает действовать.

В случае с маленькими детьми пользуется ассоциативными формулировками: "я тебя пощекочу, "давай поиграем во врача" и т.д. Ребятами постарше умело манипулирует, запугивает, угрожает, внушает чувство вины. Насаждает страхи: "тебе никто не поверит", "я это покажу, расскажу всем", "ты будешь опозорен", "что на это скажет твоя мама?", "кому ты будешь нужен потом?", "сам виноват".

А вот с его портретом – сложнее. Хотя бы потому, что не каждый педофил – педофил, простите за тавтологию. Термин этот пришел к нам из медицины и обозначает человека, страдающего расстройством сексуального предпочтения.

"Педофилия – это сексуальное влечение к детям, которое может существовать независимо от факта совершения преступления. Педофилы могут стремиться к контролю и власти, но их действия часто основаны на искаженном восприятии сексуальности и потребности в удовлетворении своих фантазий", – объясняла нам психолог из "Черного беркута".

Так что в нестройные ряды губителей детства, помимо оных, затесались еще и насильники всех мастей, коим по большому счету плевать – кого и как, лишь бы жертва побольше боялась и поменьше брыкалась.

И вот они руководствуются потребностью во власти и контроле, жаждой мести, да просто ведомы собственной агрессией.

Теперь – к букве закона. Согласно статье 120 УК РК, изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей – если оно совершено в отношении несовершеннолетнего лица – наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до семнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Если в отношении малолетнего – караются пожизненным лишением свободы.

Статья 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера" – аналогично.

Статья 122 УК РК: Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Поясним, что несовершеннолетними наше законодательство считает ребят в возрасте с 14 до 18 лет.

Малолетними, соответственно, до 14-ти.

Материал по теме Насиловал детей: 21-летнего казахстанца на всю жизнь отправили за решетку

Вообще, как мы все помним, в прошлом году законодательство в области преступлений против женщин и детей в стране было ощутимо ужесточено. И с момента ужесточения на весь свой век за решетку присели около 25-27 лиц, переступивших через половую неприкосновенность детей (официальные данные по состоянию на март 2025-го).

Материал по теме Бывшего депутата осудили пожизненно за педофилию в области Жетысу

Но есть нюанс: закон, устанавливающий преступность или наказуемость деяния, усиливающий ответственность или наказание, или иным образом ухудшающий положение лица, совершившего это деяние, обратной силы не имеет.

Проще говоря, изуверов, начавших видеть небо в клеточку до поправок 2024 года – пронесло. Даже если покусились они на тех самых малолетних, не справивших и 14-й день рождения.

Видимо, как раз для таких счастливцев придумали пожизненную постановку на учет. Но как она будет работать на практике и будет ли вообще – уже совсем другая история.