Ученые испытали новую технологию для казахстанских дорог

Ученые Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева разработали технологию, которая позволяет делать дорожное покрытие прочнее и долговечнее с помощью переработанных промышленных отходов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства науки и высшего образования 2 ноября 2026 года рассказали, что разработка прошла лабораторные испытания, а затем ее проверили на опытном участке дороги Каракога – Петропавловск в Северо-Казахстанской области.

Исследования проводились с 2023 по 2025 год. Научную группу возглавила кандидат химических наук, профессор университета Антонина Дюрягина.

Для улучшения свойств битума ученые использовали очищенную отработанную жидкость с теплоэлектроцентралей и специальную добавку, которую получили из отходов нефтехимического производства.

Кроме того, лабораторные испытания показали хорошие результаты: водопоглощение нового асфальтобетона снизилось на 35%, а его прочность после контакта с водой увеличилась почти на 50% по сравнению с обычными образцами. Также материал стал более устойчивым к высоким температурам.

После лабораторных исследований технологию проверили в реальных условиях.

"На заводе изготовили 40 тонн модифицированного битума, который использовали для укладки 200-метрового участка дороги Каракога – Петропавловск. Проверка образцов подтвердила, что покрытие соответствует нормативным требованиям". Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Теперь специалистам предстоит проследить, как дорога перенесет осенне-зимний и весенний сезоны. Результаты сравнят с обычным участком дороги.

У разработки есть плюсы и с экологической стороны. По расчетам ученых, при ежегодной переработке 10 тысяч тонн битума можно будет использовать до 10 тонн вторичного промышленного сырья. Это позволит сократить количество отходов, которые требуют утилизации.

"Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность технологии и она пройдет необходимые процедуры допуска, ее смогут применять при строительстве и ремонте дорог в Казахстане", – не теряют надежду ученые.

Ранее мы писали о том, что в 2027 году автомобильную дорогу Кокшетау – Петропавловск, которая имеет важное транзитное значение для Казахстана, планируют расширить до четырех полос.