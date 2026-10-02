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Спорт

Рекорд на летних Азиатских играх: легендарный казахстанский велогонщик завершает карьеру в сборной

велогонщик Алексей Луценко, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 15:15 Фото: Владислав Семенов, Instagram/qaz_team_official и kcfkz
Карьеру в сборной завершает Алексей Луценко, который по праву считается одним из самых титулованных и успешных казахстанских велогонщиков в истории шоссейного велоспорта, а также рекордсменом по количеству золотых медалей на Азиатских играх, сообщает Zakon.kz.

В Казахстанской федерации велосипедного спорта 2 октября 2026 года отметили, что Луценко завершает карьеру шестикратным победителем Игр:

"На Азиатских играх-2026 в Японии казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал две золотые медали – в индивидуальной гонке с раздельным стартом и групповой гонке. Таким образом, общее количество золотых медалей Луценко на Азиадах достигло шести – это рекорд среди казахстанских спортсменов на летних Азиатских играх. Для Луценко нынешняя Азиада стала особенной не только благодаря результатам, но и потому, что стала последней в его карьере".

Ранее Алексей Луценко отмечал, что у каждой медали своя история, и все они очень важны для него.

"Но эта Азиада запомнится мне надолго, потому что она стала для меня последней. Я очень хотел завершить выступления на Азиатских играх именно победой", – сказал велогонщик по поводу завершения своей профессиональной карьеры в интервью пресс-службе федерации.

Особенно эмоциональной спортсмен назвал последнюю групповую гонку.

"Могу точно сказать – это последняя групповая гонка. Она была более эмоциональной и запоминающейся", – рассказал Алексей Луценко.

В своей истории выступлений за сборную Казахстана велогонщик выделяет несколько ключевых моментов. Один из них – чемпионат мира 2012 года, где Луценко стал чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет (андеров) в групповой гонке.

Среди наиболее памятных стартов спортсмен также называет чемпионат мира 2023 года и Азиатские игры-2026 в Японии.

"Я понимал, что это последнее мое выступление за сборную, и отнесся к этому очень серьезно начиная с начала года", – отметил велогонщик.

В федерации добавили, что после завершения выступлений за сборную Алексей Луценко не сразу уйдет из профессионального спорта. Впереди у него старты за клуб Israel-Premier Tech в Италии, а последней гонкой сезона и всей профессиональной карьеры, по его словам, станет "Тур Гуанси" в Китае.

"Сейчас хочется как можно больше проводить времени с семьей", – поделился спортсмен.

Казахстанская федерация велосипедного спорта благодарит Алексея Луценко за весомый вклад в развитие казахстанского велоспорта и его популяризацию на международной арене и желает ему дальнейших успехов в его жизненной стезе.

23 сентября 2026 года мы писали, что Алексей Луценко стал шестикратным чемпионом Азиады и показал исторический рекорд.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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