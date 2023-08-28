Сколько стоит собрать ребенка в школу в Астане

Конец августа - период активной подготовки к новому учебному году. Цены же совсем не радуют родителей: подорожало практически все. Корреспондент Zakon.kz посчитала, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу в столице.

В столичных школах в новом учебном году за парты сядут 255 тысяч детей. Из них 26 650 - первоклассники. Родители активно готовятся к новому учебному году - им предстоит приобрести школьную форму, канцтовары, рюкзаки и сумки. Мы расскажем, где и по какой цене можно купить все необходимое.

Первый раз в первый класс



А начать обзор цен мы решили с первоклассников. Ведь их родители испытывают особое волнение. А если ребенок первый и пока единственный школьник в семье, то и некую растерянность.



Мы решили облегчить им жизнь и разложить информацию по полочкам и рассказать, что нужно купить обязательно, что пригодится какое-то время спустя, а значит, и купить его можно позже, без суеты. А также расскажем, что и вовсе покупать не стоит.







Для начала напомним, что школьная форма должна соответствовать светскому характеру обучения, а фасон и цвет - быть в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Как правило, это темно-синий цвет.

Школьная форма для мальчиков включает: пиджак, жилет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску, а в зимний период допускается ношение трикотажного жилета и водолазки.

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую блузку, либо трикотажную кофту/кардиган на пуговицах или замке, рубашку поло или тенниску и в зимний период: трикотажный жилет, сарафан и водолазку.





Но это не значит, что нужно покупать все из этого перечня. Нужно исходить из того, что ваш ребенок предпочитает носить.





Самым бюджетным является магазин "Детский мир". Его филиалы есть почти во всех крупных торгово-развлекательных центрах города. Его филиалы есть почти во всех крупных торгово-развлекательных центрах города. Фото: Zakon.kz

Цены здесь выглядят следующим образом:

"двойка" из пиджака и классических брюк - 14 499 тенге;



классические брюки - от 3999 тенге и выше;

рубашка - от 2599 тенге и выше;

трикотажный жилет - от 2 599 тенге и выше;

трикотажная кофта - от 3 599 тенге и выше;

белая футболка - 1090 тенге;

спортивные штаны для мальчиков - 4 499 тенге;

классические брюки для девочек - 8 999 тенге;

юбки - от 4 199 тенге и выше;

кардиган - 3 599 тенге;

сарафаны - 9 999 тенге;

блузка - от 2099 тенге и выше;

спортивный костюм 6 299 тенге;

спортивные штаны для девочек - 2 999 тенге.

Туфли можно купить за 5 899 тенге и выше, а ботинки мальчику - за 6 299 тенге и выше. Цены на кроссовки варьируются в пределах 7-9 тыс. тенге.

В итоге минимальный чек в этом магазине составит плюс-минус 30 тыс. на одного ребенка.







Фото: Zakon.kz

Цены на рюкзаки начинаются от 2 190 тенге. Сумку для сменной обучи можно приобрести за 989 тенге.

Минус этого магазина - отсутствие больших размеров, то есть ассортимент рассчитан на детей младшего школьного возраста. Подросткам здесь вы ничего не найдете.

На Центральном рынке приятно удивит разнообразие товаров на любой цвет и вкус. Из плюсов - распродажи накануне 1 сентября: продавцы понимают, что основной сезон продаж прошел, и впереди ожидается затишье, поэтому спешат реализовать свой товар.





Фото: Zakon.kz

Цены выглядят следующим образом:

"тройка" из пиджака, брюк и жилетки - 21 тыс. тенге;



рубашки - от 5500 тенге и выше;

трикотажный жилет - от 3800 тенге и выше;

трикотажная кофта - от 13 тыс. тенге и выше;

спортивный костюм - 15 тыс. тенге и выше;

спортивные штаны для мальчиков - 3 500 тенге и выше;

футболка - от 1 500 тенге и выше. Максимальная цена - 10 тыс. тенге;

классические брюки для мальчиков от 5 000 тенге и выше;

классические брюки для девочек - от 8 000 тенге и выше;

юбки - от 3000 тенге и выше;

кардиган - минимальный размер обойдется в 7,5 тыс тенге и далее плюс 500 тенге на каждый последующий размер;

сарафаны - от 13 тыс. тенге и выше, для подростков - от 14 тыс. тенге;

блузки - от 8 500 тенге. Максимальная цена - 14 тыс. тенге;

спортивные штаны для девочек - от 4 500 тыс тенге и выше;

спортивный костюм - от 20 тыс. тенге и выше;

пара нарядных бантиков обойдется в 1000 тенге.

Туфли для девочек можно купить за 15 тыс. тенге. Но везде есть хорошие скидки. Мальчикам классическая обувь обойдется за те же деньги. Кроссовки стоят от 12 тыс. тенге. Можно найти и дешевле, но они при активном занятии спортом, а у начальных классов уроки физкультуры три раза в неделю - быстро порвутся. И тогда получится как в той пословице: "Скупой платит дважды".

В итоге минимальный чек в этом магазине составит плюс-минус 70 тыс. тенге на одного ребенка.



Рюкзаки на базаре стоят от 3 тыс. тенге и выше, сумка для сменной обуви от 1,5 тыс. тенге и выше.



Дороже всего покупка школьной формы обойдется в ТД "Евразия", так как здесь расположены многие фирменные магазины.



Фото: Zakon.kz

Итак, цены в Glasman:

"Тройка" в 35 тыс. тенге;



рубашка - 9 тыс. тенге. Нужно будет купить минимум две;

трикотажный жилет - 7 тыс. тенге;

трикотажная кофта - 9 тыс. тенге;

кофта на замке - 10 тыс. тенге;

тенниска - 5 тыс. тенге;

трико спортивное - 9490 тенге.

юбки стоят 9 тыс. тенге;

сарафаны - 14 тыс. тенге;

блузки - 9 тыс. тенге.

Обувь можно будет приобрести здесь же. Цены на туфли варьируются от 19,9 тыс. тенге и выше.

В итоге минимальный чек в этом магазине составит 88 тыс. на мальчика и 69 тыс. на девочку.







Что вам точно не пригодится в первый год обучения, так это галстук. Его можно и не покупать, тем более что согласно новым требованиям он не является обязательным элементом.





Kari. Здесь обувь обойдется дешевле. В Orchestra форма тоже дорогая, но здесь сейчас предоставляют скидки. Рядом расположен магазинЗдесь обувь обойдется дешевле. Вформа тоже дорогая, но здесь сейчас предоставляют скидки.

Фото: Zakon.kz

"Двойка" - 38 990 тенге;

рубашка - 9 990 тенге;

трикотажного жилета здесь нет, есть из вискозы и стоят они от 15 490 тенге и выше;

трикотажная кофта - от 15 990 тенге и выше;

кофта на замке - 14 990 тенге;

поло - 8 500 тенге;

спортивный костюм - 20 990 тенге.

брюки на девочек - 21 990 тенге;

юбки - 17 990 тенге;

кардиган - 8 990 тенге;

сарафаны - 17 990 тенге;

блузки - 17 990 тенге;

спортивный костюм - 15 990 тенге;

трико - 9 490 тенге;

поло для занятий спортом - 8500 тенге.

Здесь же можно приобрести обувь. Цены варьируются от 14 тыс. тенге и выше.

В итоге минимальный чек в этом магазине составит 103 тыс. на мальчика и 123 тыс. на девочку. Это с учетом того, что еще не купили рюкзак и канцтовары.



Дальше - легче

С подростками проще в плане покупки вещей. Многие родители пополняют детскую банковскую карту и вуаля: дальше они уже сами исходя из бюджета могут пойти в ТРЦ "Хан-Шатыр" и ТД "Евразия", где школьная форма стоит дороже, или же пойти на "Центральный рынок", где ассортимент шире, а цены - гибче.









Фото: Zakon.kz

Средний чек на одного ребенка просчитать сложно. Все зависит от того, что нужно обновить школьнику. Но блузку здесь можно купить в среднем за 10 тыс. тенге, женские брюки за 10 тыс. тенге и выше, юбку - за 8 тыс. тенге и выше.

"Тройка" турецкая на подростка обойдется в 38 тыс. тенге. Есть варианты подешевле - за 22 - 28 тыс. тенге. Рубашки на подростков стоят от 10 тыс. тенге и выше. Женские спортивные брюки стоят 11 тыс. тенге и выше. А вот юноши спортивные брюки смогут купить за 8 тыс. тенге, а футболку - за 10 тыс. тенге.





Ручки, карандаши и тетради... Фото: Zakon.kz

Канцелярские товары дешевле приобрести на школьной ярмарке рядом с ТД "Тулпар" и рынком "Артем". Если будете покупать несколько товаров, вам сделают ощутимые скидки. Например, ученические тетради можно будет приобрести за 25 тенге без скидок, и за 20 - оптом. Для сравнения, в сети магазинов "Детский мир" такие же тетради продают уже за 35 тенге.

Но родителям первоклассников не нужно покупать сразу много тетрадей, так как обычно им выдают специальные рабочие тетради - бесплатно, вместе с учебниками, и они работают в них. Традиционная тетрадь им может пригодиться лишь во вторую половину учебного года, и те только на факультативы.



Для первоклассника обязательно нужно будет купить:



обложки для тетрадей (10 шт.) – 400 тенге;



альбом для рисования – (16 лист.) - 350 - 300 тенге;

краски акварельные – (12 цв.) - 950 тенге;

кисти для рисования – 1 100 тенге;

стакан-непроливайка – 450 тенге;

фломастеры - от 1150 тенге и выше

ручка – от 50 тенге;

простой карандаш – 40 тенге и выше;

линейка – от 50 тенге и выше;

ластик – 60 тенге и выше. Самые дорогие обойдутся в 300 тенге;

точилка – 50 тенге и выше;

цветные карандаши (12 шт.) – 600 тенге и выше. Зависит от количества карандашей в упаковке;

цветной картон – 500 тенге;

цветная бумага – 300 тенге;

ножницы – 400 тенге;

пенал – от 600 тенге и выше. максимальная цена - 2 500 тенге.

А вот с обложками для книг не спешите - их лучше купить после того, как вашему ребенку выдадут учебники. Так как они отличаются по размеру и стандартная обложка может просто не подойти. Но стоят они в пределах 1000 тенге за упаковку.

Сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу в Алматы, можно прочитать здесь.



25 августа на августовской конференции учителей заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова сообщила, что новый учебный год продлится для 25 мая. Тем самым казахстанским школьникам вернули прежний срок обучения.

